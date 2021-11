Egypt začne s klinickým skúšaním vlastnej vakcíny proti koronavírusu

Káhira 15. novembra (TASR) - Egypt začne s klinickým testovaním vlastnej novej vakcíny proti koronavírusu, potvrdil v nedeľu úradujúci egyptský minister zdravotníctva Chálid Abdal Gafár. Informovala o tom agentúra AP.



Klinické skúšanie vakcíny s názvom "COVI VAX" začne s desiatkami, následne stovkami a nakoniec bude zahŕňať tisíce ľudí, dodal.



Nedeľňajšie vyhlásenie v Káhire bolo prvým náznakom, že egyptskí výskumníci pokročili od výroby očkovacej látky a jej prvého testovania k jej podávaniu ľuďom, ktorí sú predmetom výskumu, pripomína AP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým uznala egyptskú vakcínu ako jednu zo stoviek z celého sveta, ktoré sú v štádiu vývoja.



"Je to veľmi dôležitá strategická situácia, že existuje egyptská vakcína, na ktorú sa v nadchádzajúcom období môžeme spoľahnúť," uviedol egyptský minister zdravotníctva, ktorý je zároveň ministrom pre vysoké školstvo a riaditeľom národného výskumného ústavu v krajine.



Egyptská vláda sa v súčasnosti pokúša presvedčiť viac obyvateľov, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, pripomína AP. Počty prípadov nákazy v uplynulých týždňoch v krajine stúpli. Od pondelka 15. novembra sa budú podľa očakávania všetci štátni zamestnanci v Egypte musieť pri vstupe do práce preukázať dokladom o očkovaní proti koronavírusu.



Egypt je takmer výlučne závislý od dodávok vakcín z iných krajín, najmä prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX určenej na poskytovanie vakcín rozvojovým krajinám, píše AP. Podľa egyptskej vlády sa v krajine doposiaľ podarilo zaočkovať viac než 14 percent obyvateľov.



Od začiatku pandémie zahynulo v Egypte podľa údajov rezortu zdravotníctva 19.435 ľudí, kým nákaza sa potvrdila v 343.026 prípadoch, pričom sa predpokladá, že skutočné počty sú oveľa vyššie.