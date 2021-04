Egypt zadržal loď, ktorá blokovala Suezský prieplav. Požaduje odškodné

Káhira 13. apríla (TASR) - Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, čo ochromilo svetový obchod, egyptské úrady "zadržali" na základe súdnych príkazov až dovtedy, kým jej majitelia nevyplatia odškodné 900 miliónov dolárov. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



Plavidlo, dlhé približne 400 metrov a široké 60 metrov, bolo od 23. marca priečne zakliesnené v Suezskom prieplave a blokovalo premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. Na jeho vyslobodenie čakali desiatky lodí na oboch koncoch prieplavu i tých, ktoré už uviazli v systéme kanálov.



Loď s výtlakom 224.000 ton prevádzkuje taiwanská spoločnosť Evergreen Marine, jej majiteľom je japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen KK, loď sa však plaví pod panamskou vlajkou. Námorná dátová spoločnosť Lloyd's List uviedla, že blokáda Suezského prieplavu každý deň zdržala náklad medzi Áziou a Európou v odhadovanej hodnote 9,6 miliardy dolárov.



Egypt prišiel o 12-15 miliónov dolárov z príjmov za každý deň uzavretia vodného kanála. Inkriminované plavidlo "bolo zadržané pre nezaplatenie odškodného 900 miliónov dolárov", uviedol šéf Úradu pre Suezský prieplav (SCA). Medzi spoločnosťou Shoei Kisen KK, poisťovňami a zmieneným úradom prebiehajú rokovania o vzniknutých škodách.



Výška odškodného bola vypočítaná na základe "strát spôsobených zakliesneným plavidlom, ako aj nákladov na jeho odtiahnutie a údržbu", dodal šéf SCA s tým, že rozhodnutie vydal egyptský súd pre hospodárske záležitosti. Ukotvenie lode a intenzívne záchranné práce vyústili aj do značného poškodenia samotného prieplavu.



Suezský prieplav s dĺžkou 193 kilometrov spája Stredozemné a Červené more, pričom predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou. Táto rušná dopravná tepna patrí popri cestovnom ruchu a remitanciách medzi kľúčové zdroje príjmov pre egyptskú ekonomiku.