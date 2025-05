Egypt získal od USA späť 25 vzácnych artefaktov

Káhira 12. mája (TASR) - Veká sarkofágov, portrét z grécko-rímskej kultúrnej epochy a fragmenty pravdepodobne chrámu kráľovnej Hatšepsut sa spolu s ďalšími dvoma desiatkami vzácnych artefaktov vrátili do Egypta zo Spojených štátov. V pondelok to oznámilo egyptské ministerstvo pre pamiatky, TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rezort vo vyhlásení uviedol, že artefakty, znázorňujúce stáročia egyptskej civilizácie, boli vrátené po trojročnom úsilí o ich nájdenie. Zabezpečoval to egyptský konzulát v New Yorku, okresná prokuratúra štátu New York a americké bezpečnostné agentúry.



Vrátená zbierka obsahuje drevené a pozlátené veká sarkofágov z obdobia spred viac než 5500 rokov, časti chrámu, o ktorom sa predpokladá, že patril kráľovnej Hatšepsut, a portrét múmie z Fajjúmu. Mesto na juhu krajiny je známe svojím charakteristickým grécko-rímskym umením.



Jej súčasťou sú aj zložito vyrábané šperky spred približne 2400 rokov, fragment nohy vytvorenej zo žuly pochádzajúci z obdobia rozkvetu v čase Ramessovskej dynastie a malé figúrky zo slonoviny a kameňa.



Artefakty boli zaistené pri samostatných vyšetrovaniach, ktoré sa začali ešte v roku 2022. Neskôr boli na egyptskom konzuláte v New Yorku až do ich návratu do Káhiry v nedeľu.



Egyptskí predstavitelia nespresnili, ako sa artefakty dostali do cudziny, ani ako sa objavili v Spojených štátoch. Takýto typ krádeží však nie je ničím nezvyčajným. Počas nepokojov, ktoré zvrhli vládu vtedajšieho egyptského prezidenta Husního Mubaraka, vandali drancovali aj múzeá a archeologické lokality. V tomto období sa stratili tisíce artefaktov nevyčísliteľnej hodnoty.



Mnohé sa neskôr objavili na medzinárodnom trhu alebo v súkromných zbierkach. Egyptské úrady tvrdia, že za uplynulých 30 rokov sa im podarilo dostať späť domov približne 30.000 artefaktov, píše AFP.