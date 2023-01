Egyptológovia objavili možno najstaršiu a najzachovalejšiu múmiu

Káhira 26. januára (TASR) - Egyptológovia odkryli neďaleko Káhiry faraónsku hrobku, pričom v nej objavili múmiu, ktorá by mohla byť vôbec najstaršou a najzachovalejšou, aká sa dosiaľ v Egypte našla. Povedal to vo štvrtok vedúci archeologického tímu Záhí Hawás, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Múmiu starú asi 4300 rokov objavili podľa jeho slov na dne 15-metrovej šachty v nedávno odkrytej skupine hrobiek piatej a šiestej dynastie faraónov nájdených neďaleko Džoserovej stupňovitej pyramídy pri Sakkáre. Múmia muža menom Hekašepes bola uložená v zapečatenom vápencovom sarkofágu. "Táto múmia by mohla byť najstaršou a najkompletnejšou múmiou dosiaľ nájdenou v Egypte," dodal Hawás, ktorý bol v minulosti egyptským ministrom pre pamiatky.



Medzi objavenými hrobkami bola aj jedna patriaca Chnumdžedefovi, ktorý dohliadal na aristokraciu i úradníkov a bol tiež kňazom počas vlády Venisa, posledného panovníka piatej dynastie faraónov. Vyzdobená je výjavmi z každodenného života.



Ďalšia z nájdených hrobiek zase patrila Merimu, "strážcovi tajomstiev a pobočníkovi veľkého vodcu paláca".



Egyptológovia objavili aj množstvo sôch vrátane jednej znázorňujúcej muža s manželkou a niekoľkými služobníkmi.