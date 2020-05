Egyptská vláda zatkla od vypuknutia pandémie koronavírusu 10 novinárov

Káhira 22. mája (TASR) - Najmenej desať novinárov zatkli egyptské úrady od vypuknutia pandémie vírusového ochorenia COVID-19 v krajine, informovala v piatok agentúra AP s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu Arabic Network for Human Rights (ANHRI).



K zatknutiam dochádza aj napriek tomu, že úrady po celom svete v rámci boja proti šíreniu nového druhu koronavírusu prepúšťajú väzňov, keďže vo väzniciach nie je možné dodržiavať odstup medzi ľuďmi.



Egyptská vláda však namiesto toho, aby prepustila politických väzňov, urobila len to, že ako preventívne opatrenie zakázala vo väzniciach návštevy rodinných príslušníkov.



"Životné podmienky v egyptských väzniciach sa zhoršili a väzni nedostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť", tvrdí mimovládna organizácia ANHRI.



Ako príklad spomenula prípad Šádího Habaša, mladého egyptského režiséra, ktorý tento mesiac zomrel vo väzení. Habaš tam strávil dva roky bez súdneho procesu.



Zadržaní novinári sú obvinení z "napomáhania teroristickej organizácii", čo je častým obvinením pre kritikov vlády egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího a zároveň narážkou na hnutie Moslimské bratstvo, ktoré Sísí označuje za nepriateľa štátu.



Ministerstvo vnútra zatiaľ zatknutia nekomentovalo. Prezident Sísí sa od nástupu k moci v roku 2013 snaží potlačiť všetky formy nesúhlasu so svojím vedením. Egyptská vláda zadržala už tisíce ľudí vrátane právnikov, aktivistov, novinárov a akademických pracovníkov.



Podľa neziskovej organizácie Výbor na ochranu novinárov (VON) sa Egypt - spolu s Tureckom a Čínou - nachádza medzi krajinami s najvyšším počtom uväznených žurnalistov.