Egypt trestá šírenie falošných správ o koronavíruse pokutami a väzením

Káhira 28. marca (TASR) - Egyptská prokuratúra v sobotu oznámila, že ľuďom, ktorí na sociálnych sieťach šíria "falošné správy a fámy" súvisiace s koronavírusom SARS-CoV-2, hrozia pokuty a tresty odňatia slobody. Informovala o tom agentúra DPA.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že osoby, ktoré zámerne šíria falošné správy, fámy alebo falošné dokumenty, ktoré by mohli viesť k narušeniu verejného poriadku alebo vyvolať paniku, budú potrestané odňatím slobody v dĺžke do jedného roka a finančnou pokutou do výšky v prepočte viac ako 1150 eur (1273 dolárov).



Egypťanom, ktorí v zahraničí zámerne zverejnia falošné správy alebo fámy o situácii v Egypte, ktoré by mohli "oslabiť finančnú situáciu alebo prestíž" krajiny, hrozí trest odňatia slobody v dĺžke do päť rokov.



Egyptské úrady od stredy zaviedli na dva týždne nočný zákaz vychádzania v úsilí udržať pod kontrolou šírenie vírusu. Školy, univerzity, kiná, divadlá, mešity a kostoly sú zatvorené a počty pracovníkov na vládnych úradoch boli znížené.



Novinárke britského denníka The Guardian egyptské úrady prikázali opustiť krajinu po tom, ako informovala o vedeckej štúdii, podľa ktorej má Egypt výrazne viac prípadov nákazy koronavírusom, ako bolo v krajine oficiálne potvrdených. Novinárka z krajiny odletela 20. marca.



V Egypte k 28. marcu podľa DPA evidujú 536 prípadov nákazy koronavírusom a 30 úmrtí.