Egyptské bezpečnostné zdroje:Diskusie o prímerí v Pásme Gazy pokračujú

Káhira 5. marca (TASR) — Rozhovory o dočasnom prímerí vo vojne v Pásme Gazy prebiehajúce v Káhire nezlyhali a budú pokračovať. Pre agentúru DPA to v utorok uviedli egyptské bezpečnostné zdroje, podľa ktorých rokovania neopustili zástupcovia palestínskeho islamistického hnutia Hamas ani iných zainteresovaných strán.



V médiách sa predtým objavili správy, že palestínske hnutie vyhlásilo rokovania za neúspešné. Predstavitelia Hamasu to však pre DPA popreli.



Podľa informácií DPA sú rozhovory dokonca v pokročilom štádiu a do niekoľkých dní by sa mohli skončiť dohodou o prímerí a výmenou izraelských rukojemníkov za palestínskych väzňov. Konečná dohoda ešte nenastala v dôsledku rozporov na izraelskej strane, ktoré však nie sú zásadné.



O dočasnom prímerí s Hamasom rokujú v Káhire predstavitelia USA, Kataru a Egypta. Izrael sa na nich priamo nezúčastňuje.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu okrem iného požaduje, aby Hamas predložil zoznam ešte žijúcich rukojemníkov, ktorých militanti uniesli 7. októbra pri vpáde na územie židovského štátu. Predstavitelia Hamasu však tvrdia, že pre pokračujúcu operáciu izraelskej armády v Pásme Gazy nevedia, koľko rukojemníkov je nažive.