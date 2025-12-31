< sekcia Zahraničie
Egyptské múzeum pred zrakmi návštevníkov obnovuje staroveké plavidlo
Projekt je financovaný z grantu vo výške 3,5 milióna dolárov od Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu (JICA), pričom japonskí archeológovia spolupracujú s domácimi odborníkmi.
Káhira 31. decembra (TASR) - V novootvorenom Veľkom egyptskom múzeu (GEM) v Gíze sa začala verejná rekonštrukcia starovekého „slnečného člna“ faraóna Chufua, viac než 4000 rokov po tom, ako bolo plavidlo zhotovené. Reštaurátorské práce budú pred zrakmi návštevníkov múzea trvať štyri roky, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Egyptskí pamiatkari pomocou malého žeriavu opatrne zdvihli krehkú, zhnitú dosku do sály Múzea slnečných člnov - prvú z 1650 drevených častí, ktoré tvoria slávnostné plavidlo faraóna Starej ríše. Tento 4600-ročný čln vyrobili počas vlády Chufua, ktorý dal postaviť aj Veľkú pyramídu v Gíze.
Plavidlo objavili v roku 1954 v zapečatenej jame neďaleko pyramíd, ale vykopávky sa začali až v roku 2011. Dôvodom odkladu bol krehký stav dreva. Vedúci konzervačných projektov v múzeu GEM povedal, že drevené dosky boli tepelne poškodené a vo veľmi zlom stave. „Z tohto dôvodu sa archeologické misie dlho vyhýbali práci na tomto projekte,“ uviedol pre AFP.
Egyptskí a japonskí archeológovia renovujú dosky a veslá pomocou organických materiálov vrátane nanocelulózy a látky Klucel E, ktoré spĺňajú medzinárodné normy pre reštaurovanie.
Múzeum uchováva aj druhý „slnečný čln“ z rovnakého obdobia, ktorý objavili v podstatne lepšom archeologickom stave. Predtým ho vystavovali vedľa pyramíd v Gíze.
GEM sa od svojho otvorenia začiatkom novembra teší veľkému záujmu návštevníkov. Egyptský minister pre cestovný ruch Šaríf Fathí vyhlásil, že do múzea zavíta denne v priemere 15.000 návštevníkov a v niektoré dni dokonca až 27.000 ľudí. Vláda dúfa, že múzeum pomôže oživiť sektor cestovného ruchu, ktorý predstavuje približne deväť percent hrubého domáceho produktu Egypta a zamestnáva takmer dva milióny ľudí.
Po rokoch vnútroštátnych bojov spôsobených politickou nestabilitou a covidovou pandémiou krajina dúfa, že v roku 2026 zvýši počet turistov o približne sedem percent z tohtoročných 19 miliónov návštevníkov, uviedol Fathí.
