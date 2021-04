Egyptské zložky zlikvidovali osoby zapletené do popravy kopta

Káhira 20. apríla (TASR) - Príslušníci jednotiek egyptského ministerstva vnútra zlikvidovali v pondelok na Sinajskom polostrove tri "teroristické živly", ktoré sú podozrivé z účasti na poprave koptského kresťana. K jeho vražde sa prihlásila ozbrojená skupina pridružená k Islamskému štátu (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Ministerstvo uviedlo, že jeho jednotky našli u ozbrojencov jeden pás s výbušninami pre samovražedného atentátnika a ručný granát. Jednotky rezortu pokračujú v pátraní po ďalších podozrivých členoch zločineckej bunky, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.



Bunka napojená na IS v 13-minútovom videu, zverejnenom uplynulú sobotu, zachytila smrť 62-ročného kopta zo severného Sinaja. Popravil ho ozbrojený islamista, ktorý zastrelil aj dve ďalšie osoby - príslušníkov miestneho kmeňa.



Militant vo videu hovorí, že koptskí kresťania svojimi životmi platia za podporu egyptskej armády.



Koptská pravoslávna cirkev identifikovala popraveného ako Nabíla Habašího Salámu, pričom spresnila, že tento kopt sa pred piatimi mesiacmi stal obeťou únosu spáchaného extrémistickými islamistami. Vo svojom vyhlásení cirkev vyzdvihla, že zavraždený si svoju vieru uchoval až do okamihu svojej smrti. Napriek tomuto brutálnemu činu koptská cirkev potvrdila svoju trvalú podporu úsiliu egyptského štátu potlačiť nenávistné teroristické činy.



IS sa v posledných rokoch prihlásil k zodpovednosti za niekoľko útokov proti koptským kresťanom, najväčšej náboženskej menšine na Blízkom východe: podľa odhadov kopti tvoria 10 až 15 percent z približne 100 miliónov obyvateľov Egypta, prevažne moslimskej krajiny.



Posledný útok voči koptskej komunite sa odohral 2. novembra 2018, keď bol ostreľovaný autobus prevážajúci koptských pútnikov do kláštora v Hornom Egypte. Tento útok si vyžiadal sedem mŕtvych a 14 zranených.