Egyptskí mediátori vedú rozhovory o prímerí medzi Izraelom a Hamasom

Gaza 22. mája (TASR) - Egyptskí sprostredkovatelia viedli v sobotu rozhovory zamerané na upevnenie izraelsko-palestínskeho prímeria, pričom Palestínčania v pásme Gazy ovládanom hnutím Hamas začali hodnotiť škody po 11 dňoch intenzívneho bombardovania svojho územia izraelskou armádou. Do Gazy smeroval z Egypta aj konvoj 130 nákladných vozidiel naložených naliehavou humanitárnou a lekárskou pomocou pre tamojších obyvateľov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Sobota bola prvým celým dňom prímeria, ktoré ukončilo štvrtú vojnu medzi Izraelom a Hamas za posledné desaťročie. V týchto bojoch podnikol Izrael stovky náletov proti cieľom militantov v palestínskej enkláve pásmo Gazy, pričom Hamas a ďalšie militantné skupiny vystrelil smerom na Izrael vyše 4000 rakiet. Celkovo zahynulo v bojoch vyše 250 ľudí, drvivá väčšina z nich boli Palestínčania.



Najrušnejšia komerčná časť mesta Gaza, Ulica Umara al-Muchtára, bola pokrytá troskami, zdemolovanými autami a pokrúteným kovom - bol to následok izraelského náletu, ktorý zrovnal so zemou 13-poschodovú budovu. Tovar v rozmetaných obchodoch a na chodníku pokrývali sadze. Zamestnanci mestských služieb odstraňovali rozbité sklo a pokrútené kusy kovu z ulíc a chodníkov.



"Naozaj sme nečakali také veľké škody," povedal Ášúr Subajh, ktorý predáva oblečenie pre bábätká. "Mysleli sme si, že nálet zasiahol miesto ďalej od nás. Ale môžete vidieť, že žiadna časť obchodu nezostala neporušená," dodal.



Za víťaza konfliktu sa vyhlásili Izrael aj Hamas. Všeobecne sa predpokladá, že prímerie zatiaľ vydrží, ale ďalšie kolo bojov sa v určitom časovom bode zdá nevyhnutné. Nevyriešené totiž zostali viaceré problémy, vrátane blokády na izraelsko-egyptskej hranici, ktorá teraz trvá už 14. rok a spôsobuje trápenie vyše dvom miliónom obyvateľov pásma Gazy - a zároveň sa z tohto dôvodu islamskí militanti z Hamasu odmietajú odzbrojiť.