< sekcia Zahraničie
Egyptský minister Abdalátí vylúčil budúcu úlohu Hamasu v Pásme Gazy
Vyjadril tiež znepokojenie nad budúcnosťou Izraela. V Gaze je podľa neho najmenej 130.000 palestínskych detí vo veku desať rokov a mladších, ktoré stratili svoje rodiny.
Autor TASR
Paríž 3. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas nebude mať v Pásme Gazy žiadnu úlohu, vyhlásil vo štvrtok egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí. Vyjadril sa tak v čase, keď sa očakáva odpoveď Hamasu na plán amerického prezidenta na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Egypt je spoločne s Katarom a Spojenými štátmi sprostredkovateľom medzi Hamasom a Izraelom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Hamas nemá žiadnu úlohu v budúcnosti,“ vyhlásil šéf egyptskej diplomacie na konferencii v Paríži. „Ide o úplnú dohodu medzi nami, Arabmi, moslimami a dokonca aj medzi samotnými členmi Hamasu. Veľmi dobre chápu, že v budúcnosti nemajú žiadnu úlohu, a to je fakt,“ dodal Abdalátí.
Egyptský minister tiež spomenul „šialené každodenné zabíjania civilistov“ v palestínskej enkláve. „Toto sú etnické čistky a genocída v priamom prenose. Takže dosť je dosť,“ povedal.
Vyjadril tiež znepokojenie nad budúcnosťou Izraela. V Gaze je podľa neho najmenej 130.000 palestínskych detí vo veku desať rokov a mladších, ktoré stratili svoje rodiny. „Čo od nich očakávate o päť alebo desať rokov? Je to veľmi nebezpečné,“ konštatoval. Pre Izrael je podľa jeho slov dôležité žiť v mieri a byť plne integrovaný v regióne. „A my sme viac než pripravení,“ vyhlásil egyptský minister.
V súčasnosti sa očakáva odpoveď Hamasu na americký mierový plán, ktorý v pondelok predstavil prezident USA Donald Trump. Urobil tak po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý s týmto plánom súhlasil.
Plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
„Hamas nemá žiadnu úlohu v budúcnosti,“ vyhlásil šéf egyptskej diplomacie na konferencii v Paríži. „Ide o úplnú dohodu medzi nami, Arabmi, moslimami a dokonca aj medzi samotnými členmi Hamasu. Veľmi dobre chápu, že v budúcnosti nemajú žiadnu úlohu, a to je fakt,“ dodal Abdalátí.
Egyptský minister tiež spomenul „šialené každodenné zabíjania civilistov“ v palestínskej enkláve. „Toto sú etnické čistky a genocída v priamom prenose. Takže dosť je dosť,“ povedal.
Vyjadril tiež znepokojenie nad budúcnosťou Izraela. V Gaze je podľa neho najmenej 130.000 palestínskych detí vo veku desať rokov a mladších, ktoré stratili svoje rodiny. „Čo od nich očakávate o päť alebo desať rokov? Je to veľmi nebezpečné,“ konštatoval. Pre Izrael je podľa jeho slov dôležité žiť v mieri a byť plne integrovaný v regióne. „A my sme viac než pripravení,“ vyhlásil egyptský minister.
V súčasnosti sa očakáva odpoveď Hamasu na americký mierový plán, ktorý v pondelok predstavil prezident USA Donald Trump. Urobil tak po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý s týmto plánom súhlasil.
Plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.