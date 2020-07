Egyptský parlament schválil plán na vyslanie vojakov do Líbye

Káhira 20. júla (TASR) - Egyptský parlament v pondelok schválil návrh na prípadné nasadenie príslušníkov egyptských ozbrojených síl v Líbyi. Ich úlohou má byť ochrana "národnej bezpečnosti" Egypta, informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie vlády.



Stalo sa tak týždeň po tom, ako líbyjský parlament v meste Tobruk na východe krajiny prijal uznesenie, ktorým Egyptu povolil vojenský zásah v prípade, ak by šlo o - ako to parlament nazval - "ochranu oboch krajín pred tureckou okupáciou".



Tento krok by mohol viesť k priamej konfrontácii medzi Egyptom a Tureckom, blízkych spojencov USA, ktorí podporujú súperiace strany v chaotickej zástupnej vojne v Líbyi.



Začiatkom júna získala líbyjská vláda národnej jednoty (GNA) s podporou Turecka späť pod kontrolu líbyjskú metropolu Tripolis a jeho predmestia, keďže odrazili 14-mesačnú ofenzívu konkurenčnej vlády poľného maršala Chalífu Haftara.



GNA však pohrozila, že sa chce zmocniť aj strategického mesta Syrta, kde sa nachádzajú hlavné ropné prístavy Líbye, ktoré Haftar dobyl začiatkom tohto roku v rámci ofenzívy proti Tripolisu.



V reakcii práve na túto hrozbu Sísí varoval, že akýkoľvek pokus o útok na Syrtu by znamenal, že sa Egypt priamo zapojí do konfliktu.



Haftarove jednotky v meste Tobruk na východe krajiny majú podporu Ruska, Francúzska, Egypta a Spojených arabských emirátov (SAE), zatiaľ čo vládu GNA v Tripolise podporuje OSN, Taliansko, Katar a Turecko.