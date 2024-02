Egyptský prezident: Hraničný priechod Rafah je vždy otvorený

Káhira 28. februára (TASR) – Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v stredu vyhlásil, že jeho krajina vždy udržiavala otvorený hraničný priechod Rafah. Ide o jediný oficiálny vstup do Pásma Gazy, ktorý nie je pod kontrolou Izraela. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Egypt tento hraničný priechod nikdy neuzavrel, no ak máme konať v bojovej situácii, musíme dbať na to, aby sme nespôsobili problém," vyhlásil egyptský prezident počas televízneho prenosu z Káhiry. Reagoval na boje medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy.



"Od prvého dňa sme boli veľmi otvorení tomu, aby hraničný priechod Rafah slúžil ako brána na doručovanie pomoci," vyhlásil Sísí.



Sísí dúfa, že sa čoskoro podarí sprostredkovať dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorá umožní spustiť "reálnu pomoc v rôznych oblastiach" pre obyvateľov husto zaľudneného územia.



Egypt bol prvou arabskou krajinou, ktorá v roku 1979 s Izraelom podpísala mierovú zmluvu. Teraz sa obáva masového exodu obyvateľov Pásma Gazy na svoje územie.