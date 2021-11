Egyptská vláda by sa mala presťahovať do nového hlavného mesta

Káhira 4. novembra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nariadil v stredu večer vláde, aby sa začala na budúci mesiac sťahovať do nového administratívneho hlavného mesta. Informoval o tom jeho hovorca, podľa ktorého hlava štátu chce, aby tamojší kabinet začal skúšobne pracovať z nového vládneho komplexu v púšti neďaleko Káhiry od začiatku decembra. Píše o tom agentúra AP.



Vláda plánovala presťahovať vyše 50.000 vládnych zamestnancov do nového mesta už vlani, jej plány však narušila koronavírusová pandémia.



Mesto za zhruba 52 miliárd eur je podľa AP najväčším z megalomanských projektov, do ktorých sa Sísí pustil od svojho nástupu do funkcie v roku 2014. Nová administratívna metropola Egypta sa rozprestiera na ploche zhruba 690 kilometrov štvorcových a nachádza sa asi 45 kilometrov východne od Káhiry.



AP pripomína, že mesto zatiaľ nedostalo meno. Má v ňom však už čoskoro sídliť prezident, vláda, parlament aj všetky ministerstvá. Podľa Sísího plánov by v meste malo v budúcnosti žiť vyše šesť miliónov ľudí. Naplánovaná je aj výstavba letiska, opery, športovísk a taktiež vyše dve desiatky mrakodrapov. Jeden z nich má byť vysoký 345 metrov a má sa stať najvyššou budovou na africkom kontinente.



Kritici nazvali nové hlavné mesto márnotratným projektom a tvrdia, že náklady na jeho výstavbu mohli byť radšej použité na obnovu egyptskej ekonomiky. Vláda však tvrdí, že nové hlavné mesto je potrebné, pretože počet obyvateľov Káhiry rapídne stúpa. Podľa odhadov môže v súčasnej metropole v roku 2050 žiť až 40 miliónov ľudí.