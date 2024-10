Egyptský prezident navrhol v Pásme Gazy dvojdňové prímerie

Káhira 27. októbra (TASR) — Egypt navrhol uzavretie dvojdňového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, počas ktorého by boli prepustení štyria izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých palestínskych väzňov a do obliehaného pásma Gazy by dorazila dodávka humanitárnej pomoci. V Káhire to oznámil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, informovali agentúry AP a Reuters.



Cieľom návrhu je podľa Sísího posunúť vývoj situácie v oblasti vpred. Ďalej uviedol, že desiatich dní o nadobudnutí platnosti dvojdňového prímeria by sa mali obnoviť rokovania s cieľom dosiahnuť trvalé prímerie.



AP poznamenala, že je to prvýkrát, čo egyptský prezident verejne navrhol takýto plán.



Izraela ani Hamas na návrh Egypta bezprostredne nereagovali. Nemenovaný palestínsky predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že očakáva, že Hamas ponuku zváži, no bude trvať na tom, aby akákoľvek dohoda ukončila vojnu a z Pásma Gazy odišli izraelské sily.



Egypt je spolu s Katarom a Spojenými štátmi kľúčovým sprostredkovateľom v rokovaniach o ukončení konfliktu v Pásme Gazy. V rámci tohto úsilia sa v katarskej metropole Dauha uskutočnia rokovania šéfa izraelskej tajnej služby Mosad s premiérom Kataru a šéfom americkej tajnej služby CIA.