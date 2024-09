Egyptský prezident Blinkenovi: Odmietame snahy o eskaláciu v regióne

Káhira 18. septembra (TASR) - Egypt odmieta akékoľvek snahy o eskaláciu v regióne, uviedol v stredu egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí počas stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Sísí zároveň vyjadril podporu Libanonu po výbuchoch pagerov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Prezident potvrdil, že Egypt odmieta snahy o eskaláciu konfliktu a o jeho regionálne rozširovanie, pričom poukázal na to, že všetky strany sa musia správať zodpovedne. Potvrdil tiež podporu Egypta pre Libanon," uviedla Sísího kancelária vo vyhlásení.



Sísí a Blinken si počas stretnutia vymenili názory na spôsoby, ktoré by mohli posilniť spoločné snahy Egypta, Spojených štátov a Kataru na dosiahnutie pokroku pri rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov a väzňov, uviedla Sísího kancelária podľa agentúry AFP.



Blinken navštívil Egypt v nádeji, že pomôže pri snahách o dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Cieľom jeho cesty je tiež posilnenie vzťahov s Egyptom.



Libanonský minister zdravotníctva v stredu informoval, že počet obetí utorkových koordinovaných výbuchov komunikačných zariadení (pagerov) používaných členmi hnutia Hizballáh stúpol na 12. Zranenia utrpelo takmer 3000 ľudí, pričom niektorí ranení boli prevezení do Sýrie.



Hnutie Hizballáh aj libanonská vláda pripísali zodpovednosť za útok Izraelu, ten sa k výbuchom nevyjadril. Niekoľko hodín pred útokom však oznámil, že rozširuje ciele vo vojne v Pásme Gazy o boj proti Hizballáhu.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani v októbri po teroristickom útoku na Izrael, pri ktorom zomrelo približne 1200 ľudí a militanti uniesli asi 250 rukojemníkov. Odvetné útoky Izraela a neskôr aj pozemná ofenzíva s cieľom zničiť Hamas si odvtedy vyžiadali životy najmenej 41.000 Palestínčanov, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládané Hamasom. Od začiatku vojny v Pásme Gaze prichádza k pravidelným prestrelkám medzi Izraelom a Hizballáhom na libanonsko-izraelských hraniciach.