Egyptský prezident odmietol obvinenia z porušovania ľudských práv

Paríž 7. decembra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí odmietol v pondelok obvinenia z porušovania ľudských práv a obhajoval bezpečnostné opatrenia svojej vlády, ktoré majú udržať stabilitu v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



"Som zodpovedný za ochranu krajiny pred extrémistickou organizáciou, ktorá je v Egypte už 90 rokov," povedal Sísí v Paríži na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Sísí, ktorý do Paríža pricestoval v nedeľu, mal v spojitosti s extrémistickou organizáciou na mysli Moslimské bratstvo, píše DPA. Tejto organizácii sa podľa vyjadrení egyptského prezidenta podarilo založiť svoje základne nielen v Egypte, ale po celom svete.



Utrpenie spôsobené terorizmom vo Francúzsku je podľa Sísího spôsobené čiastočne i myšlienkami, ktoré prívrženci tejto organizácie preniesli do Francúzska a Európy.



Sísí takisto kritizoval, že Egypt je na Západe prezentovaný ako "tyranská krajina, ktorá utláča svojich ľudí".



Macron podľa DPA povedal, že v súvislosti s ľudskými právami v Egypte existujú medzi ním a Sísím názorové rozdiely. Zdôraznil však, že občianska a otvorená spoločnosť bude fungovať ako ochrana pred terorizmom.



Francúzsky prezident podľa svojich slov so Sísím hovoril o zozname osôb uväznených v Egypte, ktoré by mali byť prepustené. Pochvalne sa vyjadril k prepusteniu troch členov organizácie Egyptská iniciatíva pre ľudské práva (EIPR), ku ktorému došlo minulý týždeň, napísala na svojej webovej stránke stanica BBC. Zadržali ich ešte minulý mesiac.



Macron dodal, že Francúzsko spoluprácu s Egyptom v oblasti obrany a hospodárstva nepodmieni situáciou v súvislosti s ľudskými právami v tejto krajine. Vedenie dialógu je podľa neho účinnejšie ako bojkot, ktorý by oslabil jedného z partnerov Francúzska v boji proti terorizmu.



Moslimské bratstvo bolo v roku 2013 v Egypte úradne zakázané a neskôr označené za teroristickú organizáciu po tom, ako sa vojenský prevrat, ktorý viedol súčasný egyptský prezident Sísí, skončil zosadením prezidenta Muhammada Mursího. Členovia a stúpenci hnutia sú odvtedy vystavení tvrdým represáliám egyptských úradov.