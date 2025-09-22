< sekcia Zahraničie
Egyptský prezident Sísí omilostil aktivistu Abdal Fattáha
Autor TASR
Káhira 22. septembra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v pondelok udelil milosť prominentnému aktivistovi Alá Abdal Fattáhovi, ktorý bol viackrát väznený, uviedli štátom kontrolované médiá. Agentúra AFP informovala, že prepustenie potvrdila aj sestra aktivistu, píše TASR.
Štyridsaťtriročného britsko-egyptského občana Sísí omilostil spolu s piatimi ďalšími osobami. Alá Abdal Fattáh patril k vedúcim osobnostiam egyptského povstania v roku 2011 a odvtedy bol opakovane uväznený. „Egyptský prezident udelil milosť viacerým odsúdeným osobám na zvyšok ich trestu odňatia slobody po vykonaní ústavných a zákonných postupov v tejto veci,“ uviedol portál al-Káhira napojený na štátne spravodajské služby. Podľa neho je medzi prepustenými aj spomínaný aktivista.
Úrady zadržali muža naposledy v roku 2019 a v roku 2021 odsúdili na päť rokov za mrežami pre „šírenie klamlivých informácií“, píše AFP. Došlo k tomu, keď na sociálnej sieti Facebook zdieľal príspevok o údajnom mučení v egyptských väzniciach.
Omilostenie prišlo niekoľko dní po tom, čo Sísí nariadil príslušným orgánom preskúmať petíciu predloženú Národnou radou pre ľudské práva, ktorá žiadala oslobodenie niekoľkých osôb vrátane Alá Abdal Fattáha. Káhirský trestný súd na základe vyšetrovania zároveň rozhodol o vyradení aktivistu zo zoznamu teroristov, keďže nenašiel dôkazy o mužovom napojení na zakázanú skupinu Moslimské bratstvo.
Britská vláda neustále upozorňovala egyptské úrady na prípad prominentného aktivistu. Organizácia Spojených národov tiež označila jeho zadržanie za svojvoľné a vyzývala na okamžité prepustenie.
