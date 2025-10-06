< sekcia Zahraničie
Egyptský prezident Sísí pochválil Trumpov mierový plán pre Pásmo Gazy
Trumpom predstavený 20-bodový plán pre Pásmo Gazy zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy.
Autor TASR
Káhira 6. októbra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v pondelok pochválil mierový plán svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V tento istý deň o návrhu budú v Egypte rokovať predstavitelia USA, Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré už naznačilo, že je ochotné niektoré jeho časti akceptovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Môžem len vyjadriť svoju chválu a uznanie americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho iniciatívu... Prímerie, návrat väzňov a zadržaných osôb, obnova Gazy a začatie mierového politického procesu, ktorý povedie k vytvoreniu a uznaniu palestínskeho štátu, znamenajú, že sme na správnej ceste k trvalému mieru a stabilite,“ uviedol Sísí v prejave, ktorý predniesol pri príležitosti 52. výročia vypuknutia arabsko-izraelského konfliktu, známeho podľa židovského sviatku Deň zmierenia (Jom kipur) ako jomkipurská vojna.
Tento konflikt, ktorý prepukol po prekvapivom útoku Egypta a Sýrie na Izrael a viedol k ukončeniu izraelskej okupácie Sinajského polostrova, podľa AFP pripravil pôdu pre dohody z Camp Davidu v roku 1979. Egypt sa vtedy stal prvou arabskou krajinou, ktorá s Izraelom formálne nadviazala vzťahy.
Prezident Egypta, ktorý spolu s USA a Katarom pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, v pondelok dohody z Camp Davidu vyzdvihol ako základ pre budúce mierové iniciatívy na Blízkom východe. Vyzval však na ich posilnenie.
„Mier vynútený silou vedie len k sporom, zatiaľ čo mier založený na spravodlivosti vedie k skutočnej normalizácii,“ dodal Sísí.
Trumpom predstavený 20-bodový plán pre Pásmo Gazy zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „technokratický, apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Návrh okrem toho tiež potvrdzuje, že Izrael nebude Pásmo Gazy okupovať a ani ho neanektuje, a spomína možnosť vytvorenia podmienok pre cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti.
Hamas dal v piatok najavo, že akceptuje časti 20-bodového plánu vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci, no o niektorých bodoch chce ešte rokovať. Rozhovory sa v pondelok uskutočnia v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch v predvečer druhého výročia útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.
