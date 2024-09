Egyptský prezident Sísí pricestuje na prvú návštevu do Turecka

Ankara 4. septembra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v stredu začína v Turecku prvú prezidentskú návštevu za uplynulých 12 rokov. Bude rokovať so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom o zlepšovaní napätých vzťahov medzi krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Turecko-egyptské vzťahy sa preskúmajú vo všetkých ich aspektoch a rokovať sa bude aj o možných spoločných krokoch v oblasti rozvoja ďalšej spolupráce v nadchádzajúcom období," uviedol v utorok komunikačný úrad tureckého prezidenta. Okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov "dôjde aj k výmene názorov na súčasné regionálne i globálne problémy, najmä na izraelské útoky v Pásme Gazy a na okupovaných palestínskych územiach," doplnil.



Sísí by mal do Ankary pricestovať o 13.00 h, spoločná tlačová konferencia s Erdoganom je naplánovaná na 16.00 h.



Vzťahy medzi Ankarou a Káhirou sa zhoršili v roku 2013. Vtedajší šéf armády Sísí napomohol k zosadeniu bývalého egyptského prezidenta a spojenca Turecka Muhammada Mursího ako prvého demokraticky zvoleného prezidenta krajiny.



Vzťahy sa zlepšili až v roku 2020, keď Ankara podnikla diplomatické kroky na zmiernenie napätia so Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou a Egyptom.



Turecko a Egypt minulý rok obnovili diplomatické vzťahy na úrovni veľvyslancov a Ankara vyhlásila, že Káhire poskytne vojenské drony. Erdogran počas februárovej návštevy Káhiry povedal, že krajiny majú záujem aj o posilnenie obchodu.