Egyptský prezident Sísí prijal pozvanie do Trumpovej Rady mieru
Autor TASR
Káhira 21. januára (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí prijal pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa do Rady mieru, oznámilo v stredu ministerstvo zahraničných vecí v Káhire. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Káhira „oznámila prijatie pozvánky a záväzku plniť príslušné právne a ústavné postupy“, uvádza sa v stanovisku ministerstva, ktoré tiež ocenilo Trumpovu politiku na Blízkom východe. „Egypt vyjadril svoju podporu misie Rady mieru v rámci druhej fázy komplexného plánu na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy,“ doplnil.
V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas súhlasili so vznikom Rady mieru. Podľa Trumpovho plánu má fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy. Existujú však náznaky, že americká vláda chce výrazne rozšíriť mandát rady aj na oblasti mimo palestínskeho územia, napísala agentúra DPA.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už tiež prijal pozvanie, uviedol jeho úrad v stredu na sociálnej sieti X. Pozývacie listiny dostali aj desiatky ďalších svetových lídrov, medzi nimi predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ruský prezident Vladimir Putin, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.
