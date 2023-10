Egyptský prezident Sísí sa bude uchádzať o tretie funkčné obdobie

Káhira 4. októbra (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí potvrdil, že vo voľbách naplánovaných na december sa bude uchádzať o tretie funkčné obdobie. TASR informáciu prevzala z utorkovej správy stanice Al-Džazíra.



Vo voľbách sa všeobecne očakáva Sísího víťazstvo. Egypt zároveň zápasí s hospodárskou krízou, rekordnou infláciou a tvrdeniami politickej opozície, že jej kandidáti sú prenasledovaní a zastrašovaní.



Voľby sa budú konať počas troch dní od 10. do 12. decembra a podľa odhadov v nich môže hlasovať približne 65 miliónov Egypťanov. Voliči v zahraničí budú môcť odovzdať svoj hlas 1. až 3. decembra.



Prezidentskú kandidatúru už oznámilo niekoľko politikov, ale nikto z nich nepredstavuje vážnu výzvu pre súčasného prezidenta. Vo funkcii je od roku 2014, keď v roku 2013 pod vedením armády zosadil prvého demokraticky zvoleného prezidenta Muhammada Mursího.



Sísí bol vyhlásený za víťaza prezidentských volieb v rokoch 2014 a 2018 so ziskom 97 percent hlasov. Za jeho vlády došlo v Egypte k potláčaniu slobody prejavu, pričom stovky aktivistov a politických oponentov sú vo väzení alebo nútene odišli do exilu, čo viedlo k protestom obhajcov ľudských práv.



Hnutie Moslimské bratstvo exprezidenta Mursího bolo postavené mimo zákon ako "teroristická" organizácia, a roztrieštená politická opozícia tvrdí, že sa pred voľbami dostala pod tlak.



Volebný tím Ahmada Tantáwího, bývalého poslanca parlamentu a najvýraznejšieho potenciálneho protikandidáta Sísího, sa sťažuje, že občanom sa bráni, keď sa snažia zaregistrovať svoju podporu Tantáwího kandidatúre.



Prezidentskí kandidáti potrebujú na účasť v prezidentských voľbách získať 25.000 podpisov voličov alebo podporu 20 poslancov parlamentu, kde má Sísí silnú podporu. Tantáwí sa označil za kandidáta "právneho štátu".



Sísího funkčné obdobie sa skončí v roku 2024. Sísí (68) sa môže opäť uchádzať o kreslo prezidenta na základe zmien v ústave z roku 2019. Tie zároveň predĺžili funkčné obdobie zo štyroch rokov na šesť, čím by v prípade víťazstva zostal pri moci do roku 2030.