Egyptský prezident zložením prísahy začal svoje tretie funkčné obdobie

Káhira 2. apríla (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v utorok zložil pred parlamentom prísahu na svoje tretie funkčné obdobie. Pri moci je už desať rokov a prezidentom má byť až do roku 2030, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Sísí v decembrových voľbách získal 89,6 percenta hlasov v konkurencii troch protikandidátov. Šesťročné funkčné obdobie má byť pre 69-ročného Sísího posledné, ak opäť nepresadí zmenu ústavy, ktorá by predĺžila jeho pôsobenie, komentuje AFP.



V deň Sísího prísahy bolo tiež slávnostne otvorené nové administratívne hlavné mesto Egypta, ktoré vystavali v púšti východne od Káhiry, informovali miestne médiá.



Sísí sa dostal k moci počas masových protestov proti prezidentovi Muhammadovi Mursímu, ktorý bol zosadený v roku 2013. V prezidentských voľbách v rokoch 2014 aj 2018 dosiahol Sísí podľa oficiálnych výsledkov drvivé víťazstvo so ziskom viac ako 96 percent hlasov. Neskôr predĺžil prezidentský mandát zo štyroch na šesť rokov a zmenil ústavu, aby zvýšil limit po sebe nasledujúcich funkčných období z dvoch na tri.



Posledné dva roky sa jeho vláda snažila zvládnuť dôsledky prehlbujúcej sa hospodárskej krízy, keď egyptská mena stratila dve tretiny svojej hodnoty a inflácia sa vlani vyšplhala na rekordných 40 percent.



V prvom štvrťroku 2024 však Egypt zaznamenal prílev viac ako 50 miliárd dolárov (približne 46 miliárd eur) v podobe pôžičiek a investičných dohôd, ktoré podľa Káhiry oživia tamojšie hospodárstvo, píše AFP.