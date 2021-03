Egyptský prezident vyzval Etiópiu, aby prestala napĺňať priehradu

Chartúm 6. marca (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí počas sobotňajšej návštevy Sudánu vyzval Etiópiu, aby prestala napĺňať nádrž spornej priehrady vybudovanej na rieke Modrý Níl. Informovala o tom agentúra AFP.



Vodné dielo s názvom Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) je predmetom sporov medzi Sudánom, Egyptom a Etiópiou už takmer desať rokov.



Egypt a Sudán sa dohodli na obnovení rokovaní za účasti Africkej únie (AÚ), Organizácie spojených národov (OSN), Európskej únie (EU) a Spojených štátov s cieľom dosiahnuť dohodu o spomínanej priehrade ešte pred začiatkom obdobia povodní, uviedol Sísí na tlačovej konferencii so sudánskym lídrom Abdalom Fattáhom al-Burhánom.



Etiópia, ktorá predtým vyhlasovala, že už dosiahla svoj cieľ pre prvý rok napĺňania nádrže priehrady, nedávno uviedla, že bude s plnením pokračovať bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu dohody.



Chartúm dúfa, že priehrada bude regulovať každoročné záplavy na Modrom Níle, ale obáva sa, že ak nedôjde k dohode, bude poškodená jeho vlastná priehrada vrátane Roseires a Merowe.



Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, vyjadruje znepokojenie, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné starosti má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu a obáva sa o prístup k životne dôležitým zdrojom vody.



Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.



Sísí navštívil Sudán po prvý raz od zvrhnutia autokratického sudánskeho vodcu Umara Bašíra v apríli 2019. Okrem spomínanej priehrady rokovali predstavitelia týchto susediacich štátov aj o vzájomných diplomatických vzťahoch, námornej bezpečnosti v Červenom mori a sudánsko-etiópskych teritoriálnych sporoch.