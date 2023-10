Egyptský súd potvrdil väzenský trest pre popredného disidenta

Káhira 8. októbra (TASR) - Egyptský súd v sobotu zamietol odvolanie popredného disidenta a možného prezidentského kandidáta Hišáma Kásima, ktorého predtým odsúdili na šesť mesiacov väzenia a pokutu za údajné ohováranie bývalého egyptského ministra a pohŕdanie predstaviteľmi krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Verdikt bol vynesený po tom, čo egyptskí poslanci v piatok odmietli stredajšie uznesenie Európskeho parlamentu (EP), ktorý vyzýval na okamžité prepustenie Kásima. Europoslanci zároveň odsúdili "reštriktívny" volebný proces v Egypte v reakcii na to, že viacerí možní prezidentskí kandidáti či ich stúpenci boli uväznení alebo zastrašovaní.



Egyptský parlament rezolúciu EP odsúdil a obvinil ho z narušovania nezávislosti egyptského súdnictva. Správy o zastrašovaní opozičných kandidátov zároveň označil za neobjektívne.



EP považuje obvinenia vznesené voči Hišámovi Kásimovi za politicky motivované, keďže je považovaný za možného kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré v Egypte prebehnú v decembri.



Všeobecne sa očakáva, že súčasný prezident Abdal Fattáh Sísí vo voľbách zvíťazí a zaistí si tak tretie funkčné obdobie v úrade. Podľa analytikov však hrozí, že volebný proces stratí legitimitu vzhľadom na to, že Sísí zrejme opäť nebude mať žiadnych relevantných vyzývateľov. Podobne tomu bolo aj v predchádzajúcich voľbách v roku 2018, keď Sísí získal vyše 97 percent hlasov.



Egypt v súčasnosti zápasí s hlbokou hospodárskou krízou a rekordnou infláciou. Prezidentské voľby sa mali pôvodne konať až na budúci rok, ale napokon sa uskutočnia od 10.-12. decembra tohto roku. Podľa analytikov boli vypísané na skorší termín kvôli obavám z ďalšej devalvácie meny, ktorá by mohla vyvolať širokú nespokojnosť Egypťanov.



V týchto dňoch prebieha registrácia potenciálnych prezidentských kandidátov. Objavili sa pritom správy, že opoziční kandidáti sú vystavení zastrašovaniu a represiám, pričom dochádza aj k zatýkaniu ich priaznivcov.