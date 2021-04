Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2021 sa týkajú klimatických zmien

Brusel 26. apríla (TASR) – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), poradný orgán Európskej komisie, v pondelok oznámil, že otvoril súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2021.



Pretože témou tohto ročníka sú opatrenia v oblasti klímy, EHSV spresnil, že vyberie víťazné projekty spomedzi tvorivých a inovačných iniciatív, ktorých cieľom je podporiť spravodlivú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči klimatickým zmenám.



Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v krajinách EÚ, ktoré pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. O cenu sa môžu uchádzať aj jednotlivci s bydliskom v EÚ. Všetky prihlásené iniciatívy a projekty musia byť realizované v EÚ.



Prihlášky je možné podávať do 30. júna 10:00 SELČ. Musí ísť o iniciatívy, ktoré sa už uskutočnili alebo ešte stále prebiehajú. Plánované iniciatívy, ktoré sa nezačnú realizovať do 30. júna 2021, budú zo súťaže vylúčené.



Suma v celkovej výške 50 000 eur sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na plenárnom zasadnutí EHSV 8. až 9. decembra 2021 v Bruseli, ak to umožní pandemická situácia.



EHSV udelí v roku 2021 Cenu pre občiansku spoločnosť už po dvanásty raz. Každý ročník je zameraný na inú tému, ktorá má pre EÚ osobitný význam, s cieľom odmeniť a povzbudiť iniciatívy občianskej spoločnosti a jednotlivcov s hmatateľnými výsledkami, ktoré výrazne prispeli k propagácii spoločných hodnôt – pilierov európskej súdržnosti a integrácie.



Záujemcovia nájdu popis požiadaviek a prihlasovací formulár na internetovej stránke: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.



V roku 2020 EHSV svoju Cenu pre občiansku spoločnosť výnimočne nahradil Cenou za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii ochorenia COVID-19. Týmto ocenením vyjadril uznanie 23 organizáciám, jednotlivcom a súkromným spoločnostiam z celej EÚ, ktoré prejavili mimoriadnu solidaritu a občiansku zodpovednosť pri zvládaní pandémie a zmierňovaní jej dôsledkov. Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2019 bola zameraná na rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien.