EHSV ruší všetky svoje akcie, šéf je v dobrovoľnej karanténe

Brusel 12. marca (TASR) - Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier oznámil, že po svojom nedávnom pobyte v Taliansku vstúpil do dobrovoľnej karantény. Zároveň prostredníctvom správy pre médiá uviedol, že pre hrozbu, ktorú predstavuje koronavírus, sa rozhodol prerušiť všetky stretnutia a podujatia EHSV, ktoré sa konajú v priestoroch aj mimo priestorov tohto poradného orgánu Európskej komisie.



Jahier spresnil, že jeho zákaz sa týka aj marcového plenárneho zasadnutia EHSV, ktoré sa malo konať v dňoch 18. a 19. marca. Pozastavenie všetkých činnosti bude trvať do piatka 27. marca. Ide o rôzne spoluorganizované a hostiteľské podujatia, kultúrne akcie a výstavy, skupinové návštevy či osobné návštevy členov tohto poradného výboru a jeho zamestnancov.



Predseda EHSV sa podľa spravodajského servera politico.eu rozhodol pre "samoizoláciu" aj v dôsledku kritiky jednej z členských odborových centrál, že mal v utorok pracovné stretnutia aj napriek tomu, že uplynulý víkend strávil na severe Talianska, ktoré už bolo naplno vystavené šíreniu choroby COVID-19. Jahier sa vrátil z Turína, kde bol na pracovnej schôdzi, v pondelok večer.



Zástupca odborárov z organizácie Unité Syndicale Stavros Giaprakis upozornil, že dostal viacero upozornení, že Jahier sa na pracovisku správa akoby sa nič nedialo, hoci iné inštitúcie EÚ už predtým vydali pokyny pre svojich zamestnancov prichádzajúcich z rizikových oblastí vrátane Talianska, aby radšej zostali doma a pracovali z domu 14 dní.



Hovorkyňa predsedu EHSV Daniela Vincentiová v tejto súvislosti spresnila, že jej šéf priletel z Turína do Bruselu krátko predtým, ako taliansky premiér Giuseppe Conte rozšíril núdzové opatrenia na celé Taliansko. Okrem interných konzultačných rokovaní sa Jahier v utorok ráno stretol aj s portugalskou europoslankyňou Margaridou Marquesovou, s ktorou hovoril o dlhodobom rozpočte EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)