Vyšetrovateľ: Do Európy nelegálne pašujú plyny spôsobujúce otepľovanie

Singapur 8. apríla (TASR) - Do Európy sa z Číny a Turecka nelegálne pašujú veľké množstvá chladiacich plynov, ktoré spôsobujú otepľovanie klímy. Vyplýva to z pondelkovej správy londýnskej Environmentálnej vyšetrovacej agentúry (EIA), informuje agentúra Reuters.



Ide o fluórované uhľovodíky (HFC), chemické látky používané na chladenie v priemysle, ktoré síce nepoškodzujú ozónovú vrstvu ako iné zakázané chladivá, ale ako skleníkové plyny môžu byť oveľa silnejšie ako oxid uhličitý s väčším potenciálom otepľovania klímy.



V správe EIA, ktorú spísala po dvoch rokoch vyšetrovania, sa uvádza, že orgány Európskej únie - aj napriek jej záväzkom znížiť používanie HFC - majú ťažkosti so sledovaním nezákonných dodávok, ktoré sa na územie Únie dostávajú cez Turecko, Rusko alebo Ukrajinu. Pašeráci pritom využívajú čoraz sofistikovanejšie taktiky, aby sa vyhli odhaleniu.



"Na európskom trhu je stále pomerne ľahké nájsť nelegálne HFC," povedal Fin Walravens z EIA. Ako dodal, existujú náznaky, podľa ktorých obchodníci prispôsobujú svoje metódy pašerákom v tom, že sú čoraz vynaliezavejší a snažia sa obchádzať úrady.



Európske a ďalšie priemyselné štáty sa v rámci dodatku z roku 2016 k Montrealského protokolu o zákaze používania chemických látok poškodzujúcich ochrannú ozónovú vrstvu zaviazali, že medzi rokmi 2012 až 2036 znížia spotrebu HFC o 85 percent. Autorizovaní producenti a spotrebitelia fluórovaných uhľovodíkov majú priradené kvóty, ktoré sa postupne znižujú.



EIA však upozornila, že dopyt po HFC je stále vysoký, čo spôsobuje rast cien a pašeráci, pričom väčšinou ide o licencovaných obchodníkov, sú následne motivovaní k tomu, aby zvýšili ponuku na pokrytie dopytu.



"Je oveľa jednoduchšie, ak máte licenciu, len prekročiť kvótu. Je však ťažké to dokázať. Postupné znižovanie má zdražiť HFC a prinútiť ľudí, aby si mysleli, že alternatívy sú lepšie a nákladovo efektívnejšie, ale ak sa objaví nelegálny obchod a predáva sa za polovičnú cenu, celý systém sa zrúti," uviedol Walravens.



Londýnska agentúra ešte v roku 2021 naznačila, že pašované HFC do Európe by mohli predstavovať približne 20-30 percent legálneho objemu obchodu, čo zodpovedá až 30 miliónom ton oxidu uhličitého. V najnovšej správe EIA sa toho podľa Walravensa veľa nezmenilo.



Najväčším svetovým producentom HFC je Čína, v ktorej figuruje 39 autorizovaných výrobcov. Na základe tohtoročného povolenia môžu vyrobiť objem, ktorý zodpovedá 185 miliónom ton oxidu uhličitého. Peking však ešte v decembri vydal nové pravidlá zamerané proti firmám, ktoré prekročia svoje kvóty.