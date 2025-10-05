< sekcia Zahraničie
Eibl: Ukázalo sa, že český volič sa hnevá, ale stále hľadá stabilitu
Za prekvapenie volieb označil aj úspech strany Motoristi sebe.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu ukazujú, že český volič sa síce hnevá, ale stále hľadá skôr stabilitu než revolúciu, a tú v tejto chvíli, paradoxne, najlepšie ponúka predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Spravodajkyni TASR to v nedeľu povedal český politológ Otto Eibl, ktorý je vedúcim Katedry politológie na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Paradoxom podľa neho tiež je, že končiaci premiér Petr Fiala napriek viacerým úspechom svojej vlády z pozície odchádza ako jeden z najmenej obľúbených politikov.
„Také hodnotenie je kruté, čiastočne nemusí byť fér, ale je cennou lekciou pre všetky budúce vládne formácie: ak pred sebou máme nespokojné publikum plné emócií, nepomáha používať len racionálne argumenty, naopak,“ podotkol Eibl. Určite podľa neho nastane diskusia o budúcnosti koalície SPOLU, keďže jej výsledok nenaplnil očakávania. Špekuluje sa tiež o osude samotného Fialu, ktorý sa podľa politológa dostal do zložitej situácie. „Viedol vládu, ktorá zvládla mnoho zložitých kríz, ale voličsky to nebolo ocenené,“ vysvetlil.
Za najväčšie prekvapenie volieb považuje samotný úspech hnutia ANO vo finiši kampane, ktorý nastal kombináciou umiernenejšej rétoriky, profesionálne vedenej komunikácie a schopnosti Andreja Babiša pôsobiť ako „štátnik bez extrémov“. „To, čo sa ešte pred niekoľkými týždňami zdalo nepravdepodobné, sa v závere kampane zmenilo – Babiš dokázal odkloniť časť voličov od extrémistov a komunistov a pretaviť ich frustráciu do podpory tak, že ľavicová alternatíva pre voličov v ČR v túto chvíľu neexistuje a nie je po nej dopyt,“ zhodnotil výsledky politológ.
Tie okrem toho podľa nej ukázali aj to, že dopyt po skutočne radikálnych alebo protisystémových stranách slabne, čo považuje za dobrú správu pre českú politiku. Za prekvapenie volieb označil aj úspech strany Motoristi sebe. V ich prípade sa podľa neho ukázalo, že český volič stále hľadá niekoho nového, kto pôsobí autenticky a nie je zaťažený politickou rutinou. Vyzdvihol, že vďaka krúžkovaniu sa do snemovne dostalo mnoho žien a mladých kandidátov, čo podľa neho ukazuje, že voliči si želajú generačnú obmenu.
Za najpravdepodobnejší v súčasnosti považuje vznik jednofarebnej menšinovej vlády hnutia ANO, ktorú by podporovali Motoristi a SPD. „Babiš dlhodobo preferuje model, kde má všetko pod kontrolou, a výsledky vzniku takej vlády prajú. Variant menšinovej vlády môže byť výhodný aj z toho pohľadu, že si Babiš môže chodiť po ad hoc podporu ďalších politických strán so zastúpením v Poslaneckej snemovni,“ povedal politológ s tým, že by to mohlo medzi stranami takzvaného demokratického bloku vytvárať rozbroje.
Očakáva, že proces vyjednávania nebude rýchly, ale ani príliš zdĺhavý. Skôr než o samotné zloženie kabinetu pôjde podľa neho o to, či bude Babiš nakoniec vymenovaný za premiéra. Pripomenul, že jeho konflikt záujmov zostáva významnou právnou a tiež symbolickou prekážkou. Šéf ANO v nedeľu po odchode z Pražského hradu, kde rokoval s prezidentom Petrom Pavlom o výsledkoch volieb, novinárom povedal, že Pavlovi predstavil návrh, ako by tento problém mohol vyriešiť. Bližšie to však komentovať nechcel.
