Eiffelova veža dosiahla vlani vyššiu návštevnosť než pred pandémiou

Paríž 19. januára (TASR) - Eiffelovu vežu v Paríži vlani navštívilo 6,3 milióna návštevníkov, čo je viac ako v roku 2019 pred covidovou pandémiou, uviedla v piatok spoločnosť prevádzkujúca túto pamiatku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



K vlaňajšiemu počtu návštevníkov – medziročne vyššiemu o osem percent – prispeli aj podujatia usporiadané na počesť konštruktéra Gustava Eiffela pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia, uviedla vo vyhlásení prevádzková spoločnosť SETE.



Veža pomenovaná po Eiffelovi, ktorého spoločnosť ju v rokoch 1887-89 navrhla a postavila, tiež pridala nové ponuky, ako sú prehliadky so sprievodcom a jedlá pripravované "celebritnými" šéfkuchármi v jej luxusnej reštaurácii.



Francúzska "železná lady" sa v roku 2014 pýšila až siedmimi miliónmi návštevníkov a o päť rokov neskôr na ňu zavítalo 6,2 milióna turistov. Počas prvej pandemickej uzávery v krajine bola od marca do júna 2020 a opäť od októbra 2020 do júla 2021 zatvorená.



Najväčšia skupina návštevníkov Eiffelovej veže – 18,9 percenta z celkového počtu – prišla z Francúzska, nasledovali Severoameričania s 18 percentami, pričom 13,2 percenta návštevníkov pochádzalo len zo samotných Spojených štátov.



Nefrancúzski Európania tvorili 44 percent, najviac ich bolo z Nemecka, Británie a Španielska. Minuloročné majstrovstvá sveta v ragby priniesli zvýšený počet návštev z krajín Oceánie.



Hlavné parížske múzeá, ktoré sú ďalšou z najvýznamnejších atrakcií francúzskeho hlavného mesta, sa taktiež vlani vrátili na úroveň návštevnosti spred covidovej pandémie alebo dokonca zaznamenali nové rekordy v počte návštevníkov.