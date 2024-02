Eiffelova veža je zatvorená pre štrajk zamestnancov

Paríž 19. februára (TASR) - Eiffelova veža v Paríži, jedna z najznámejších turistických atrakcií na svete, zostala v pondelok zatvorená pre štrajk zamestnancov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Štrajkujúci nesúhlasia so spôsobom finančného riadenia tejto pamiatky a sú rozhodnutí štrajk predĺžiť. Spoločnosť SETE - prevádzkovateľ veže - uviedla, že "návštevy pamiatky budú v pondelok prerušené". Majiteľom vstupeniek odporučila, aby návštevu odložili alebo si pred príchodom skontrolovali jej webovú stránku. Majitelia elektronických vstupeniek dostali ďalšie informácie do e-mailu.



Ide už o druhý štrajk na Eiffelovej veži v priebehu dvoch mesiacov z rovnakého dôvodu. Obchodný model spoločnosti SETE podľa odborov vychádza z nadhodnoteného odhadu návštevníkov a podhodnotenia nákladov na údržbu tejto technickej pamiatky.



Eiffelova veža priláka ročne takmer sedem miliónov návštevníkov, z toho približne tri štvrtiny cudzincov, uvádza sa na jej webovej stránke. Počas covidovej pandémie sa ich počet prudko znížil, ale v roku 2022 to opäť bolo 5,9 milióna ľudí.



Očakáva sa, že počet návštevníkov Paríža v lete zvýšia olympijské hry. Odborové zväzy CGT a FO spoločne vyzvali radnicu, aby "pri svojich finančných požiadavkách postupovala rozumne a zabezpečila prežitie pamiatky aj spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje".



K vlaňajšiemu medziročnému nárastu návštevníkov o osem percent prispeli aj podujatia na počesť konštruktéra Gustava Eiffela pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.



Veža pomenovaná po Eiffelovi, ktorého spoločnosť ju v rokoch 1887-1889 navrhla a postavila, tiež pridala nové ponuky, ako sú prehliadky so sprievodcom a jedlá pripravované "celebritnými" šéfkuchármi v jej luxusnej reštaurácii.