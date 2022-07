Eiffelová veža potrebuje kompletnú opravu, píšu francúzske médiá

Paríž 5. júla - Eiffelová veža v Paríži je prežratá hrdzou a potrebuje úplnú opravu, namiesto toho jej však bude pred nadchádzajúcimi olympijskými hrami dopriata len kozmetická úprava v podobe premaľovania za 60 miliónov eur. Vypláva to z tajnej správy, do ktorej nahliadol francúzsky časopis Marianne. TASR správu prevzala v utorok od agentúry Reuters.



Veža vysoká 324 metrov, ktorú koncom 19. storočia postavil Gustave Eiffel, je jednou z najnavštevovanejších turistických pamiatok na svete a ročne priláka približne šesť miliónov turistov. Napriek tomu však tajná správa zhotovená odborníkmi, ktorú cituje časopis Marianne, naznačuje, že tento monument je v zlom stave a pokrýva ho hrdza.



"Ak by dnes Gustave Eiffel toto miesto navštívil, dostal by srdcový záchvat," uviedol pre časopis Marianne nemenovaný manažér Eiffelovej veže.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti oslovila i spoločnosť SETE, ktorá Eiffelovú vežu prevádzkuje. Tá však na dotazy agentúry bezprostredne nereagovala.



Eiffelovú vežu pritom v súčasnosti premaľovávajú v rámci príprav na letné olympijské hry, ktoré bude v roku 2024 Francúzsko hostiť. Ide v poradí už o dvadsiate premaľovanie tejto veže od jej postavenia.



V rámci tejto úpravy v hodnote 60 miliónov eur malo byť pôvodne očistených od starej farby a premaľovaných asi 30 percent veže. Avšak z dôvodu meškania spôsobeného pandémiou koronavírusu a prítomnosti olova v starých vrstvách farby sa odhaduje, že touto úpravou nakoniec prejde len päť percent povrchu veže, píše Marianne.



Spoločnosť SETE sa totiž zdráha uzavrieť Eiffelovú vežu na dlhšiu dobu pre príjmy, o ktoré by prišla, ak by vežu nenavštevovali turisti, píše Reuters.