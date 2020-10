Eiffelova veža sa ponorila do tmy na počesť zavraždeného učiteľa

Paríž 21. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na celoštátnej smútočnej rozlúčke so zavraždeným učiteľom Samuelom Patym prisľúbil, že Francúzsko sa nevzdá karikatúr.



Tento stredoškolský učiteľ dejepisu a geografie bol zavraždený minulý piatok v meste Conflans-Sainte-Honorine len niekoľko dní po tom, ako svojim študentom na seminári o slobode vyjadrovania ukázal karikatúry proroka Mohameda, ktoré nedávno znovu zverejnil satirický časopis Charlie Hebdo.



Ide o karikatúry, pre ktoré sa redakcia Charlie Hebdo v roku 2015 stala terčom teroristického útoku spáchaného dvoma islamistami. O život prišlo vtedy 12 členov redakcie.



Spravodajský portál LCI informoval, že Eiffelova veža v Paríži sa v stredu večer ponorila do tmy. Parížska radnica takto vzdala hold zavraždenému učiteľovi Patymu.



"Nevzdáme sa karikatúr," vyhlásil Macron v prejave počas smútočného aktu, ktorý sa konal na nádvorí univerzity La Sorbonne v Paríži, na ktorom sa zúčastnili príbuzní zavraždeného učiteľa i jeho kolegovia.



Macron tiež povedal, že Paty bol zabitý "zbabelcami" za to, že stelesňoval sekulárny štát a demokratické hodnoty Francúzskej republiky. "Bol zavraždený, pretože sa rozhodol naučiť svojich študentov, ako sa stať občanmi," vyhlásil francúzsky prezident.



Vo svojom prejave Macron prisľúbil, že Francúzsko bude pokračovať vo vzdelávaní mladých ľudí, aby porozumeli svetu i humoru, aby boli schopní tolerancie i kritického myslenia, ale aj rešpektovania druhých.



O Patym Macron v prejave povedal, že "nadovšetko" mal rád knihy a poznanie. Dodal, že čítal aj Korán, zaujímal sa o islamskú a moslimskú kultúru a rešpektoval svojich študentov moslimského vierovyznania.



Dodal, že "každý z nás má v srdci učiteľa, ktorý zmenil smer nášho bytia. Ten učiteľ, ktorý nás naučil čítať, počítať, veriť si. Ten učiteľ, ktorý nám ukázal cestu. Samuel Paty bol jeden z nich".



Na nádvorie Sorbony prišli aj viacerí Patyho súčasní alebo bývalí študenti. Jedna z nich, Joy Gallandová, pre portál LCI uviedla, že Paty bol ako učiteľ "fajn, lebo sme veľa diskutovali. Všetci sme sa mohli vyjadriť a on nám stále opakoval, že sme slobodní v tom, či veríme alebo neveríme, a že máme právo vysloviť svoj názor, ale nesmieme ho vnucovať iným".



Brutálna vražda učiteľa Samuela Patyho vyvolala v krajine šok. Francúzsko v posledných rokoch zažilo sériu islamistických útokov, v ktorých bolo zabitých viac ako 250 ľudí.