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Eiffelova veža skracuje otváracie hodiny pre horúčavy

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Na snímke Eiffelova veža v Paríži. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Počas hlavnej sezóny, ktorá sa začala v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.

Autor TASR
Paríž 11. júla (TASR) - Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že ikonická parížska pamiatka bude počas víkendu zatvárať už o 16.00 h. Dôvodom sú vysoké teploty sprevádzajúce ďalšiu vlnu horúčav vo Francúzsku, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

„Vzhľadom na predpoveď vysokých teplôt bude Eiffelova veža v sobotu a nedeľu upravovať svoj prevádzkový režim,“ uviedol jej prevádzkovateľ na svojej webovej stránke. Paríž je v súčasnosti pod najvyšším stupňom výstrahy pred vysokými teplotami, ktorý vyhlásila francúzska meteorologická služba.

Počas hlavnej sezóny, ktorá sa začala v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.
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