Eiffelova veža v Paríži prechádza najväčším liftingom v dejinách

Paríž 3. februára (TASR) - Eiffelova veža v Paríži podstupuje najrozsiahlejšiu rekonštrukciu počas svojej 130-ročnej histórie, aby vyzerala čo najlepšie pre olympijské hry, ktoré sa vo francúzskej metropole uskutočnia v roku 2024. Mení sa aj farba náteru kovových konštrukcií, ktorý jej tentoraz dodá zlatistý odtieň. Taký si pre vežu želal aj jej staviteľ Gustave Eiffel, informovala v stredu agentúra AFP.



Dodala, že v rámci rekonštrukcie z veže odstránia nielen vrstvy z 19-tich predchádzajúcich náterov. Vzhľadom na to, že v minulosti sa používali farby s obsahom olova, práca natieračov bude podliehať prísnym zdravotným a bezpečnostným pravidlám.



Eiffelova veža je vysoká 324 metrov a postavená s 18.000 kusov kovovej konštrukcie spojených 2,5 miliónom nitov. Práce na jej renovácii sú "monumentálne" a odhadujú sa na 50 miliónov eur, uviedol podľa AFP Patrick Branco Ruivo, generálny riaditeľ spoločnosti prevádzkujúcej vežu.



Eiffelova veža dostáva nový náter každých sedem rokov, a to na ochranu svojej kovovej konštrukcie pred vetrom, dažďom, slnkom a znečistením, ako aj na zachovanie svojho elegantného vzhľadu.



Práce prebiehajúce v súčasnosti sa začali ešte v roku 2019 a majú byť ukončené do roku 2022, keď nový odtieň náterovej farby, ktorý je zatiaľ možné zistiť iba nejasne v hornej časti veže, bude dobre viditeľný pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Paríža.



"Nie je to nič prelomové, ale keď je nad Parížom jasné modré nebo, pekne vidno metalické odblesky," dodal Patrick Branco Ruivo.



V rokoch 1907-54 bola Eiffelovka svetlohnedá a do roku 1968 mala hnedočervený náter. Neskôr vznikol špeciálny odtieň hnedej farby - známy ako Brun Tour Eiffel (Hnedosť Eiffelovej veže), pričom v snahe dodať stavbe štíhlosť bola farba najtmavšia pri základoch a najsvetlejšia na špici. Tento nový odtieň na vežu prvýkrát aplikovali v roku 1968. Pôvodne, v čase Svetovej výstavy v roku 1889, mal jej náter červenú farbu.



Eiffelova veža bude hrať významnú úlohu na letných olympijských hrách: v jej bezprostrednom okolí sa uskutoční triatlon i plavecké súťaže, ale aj koncerty a iné sprievodné podujatia.