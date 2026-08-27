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Eisenkot odmieta dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskej otázky
Eisenkotova strana Jašar by podľa prieskumov verejnej mienky mohla v októbrových voľbách poraziť stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua.
Autor TASR
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády a rival premiéra v nadchádzajúcich voľbách Gadi Eisenkot odmieta myšlienku dvojštátneho riešenie izraelsko-palestínskej otázky. V rozhovore zverejnenom vo štvrtok označil víziu palestínskeho štátu, ktorý by v mieri existoval vedľa Izraela, za „trpkú chybu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Každý, kto po útokoch vedených hnutím Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 stále uvažuje o riešení v podobe dvoch štátov je jednoducho blázon,“ povedal Eisenkot pre denník Jisrael ha-jom.
Eisenkotova strana Jašar by podľa prieskumov verejnej mienky mohla v októbrových voľbách poraziť stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua.
Bývalý náčelník generálneho štábu bol vystavený kritike za to, že sa dosiaľ jasne nevyjadril k otázke dvojštátneho riešenia. Mnohí izraelskí politici vrátane Netanjahua takéto riešenie odmietajú.
Eisenkot zároveň odsúdil zintenzívňujúce sa násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu. Projekt výstavby osady E1 - ktorá má podľa jej zástancov zabrániť vzniku palestínskeho štátu - označuje Eisenkot za chybu, za ktorú Izrael platí na medzinárodnej scéne.
„Spomínam si, že samotný Netanjahu bol dlho proti tomu (plánu), ale pod tlakom koalície ustúpil a schválil to,“ uviedol.
Okrem toho kritizoval aj súčasnú vládu, najmä krajne pravicových ministrov Itamara Ben Gvira a Becalela Smotriča, za to, že izraelské obranné zložky strácajú kontrolu nad Západným brehom Jordánu tvárou v tvár takmer každodennému násiliu osadníkov voči Palestínčanom.
Konanie spomínaných ministrov, spolu s incidentmi násilia izraelských osadníkov, podľa neho spôsobujú, že Izrael stráca medzinárodnú legitimitu a ohrozuje celé osadnícke hnutie. „Táto dvojica sabotuje národné záujmy Izraela,“ konštatoval.
„Každý, kto po útokoch vedených hnutím Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 stále uvažuje o riešení v podobe dvoch štátov je jednoducho blázon,“ povedal Eisenkot pre denník Jisrael ha-jom.
Eisenkotova strana Jašar by podľa prieskumov verejnej mienky mohla v októbrových voľbách poraziť stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua.
Bývalý náčelník generálneho štábu bol vystavený kritike za to, že sa dosiaľ jasne nevyjadril k otázke dvojštátneho riešenia. Mnohí izraelskí politici vrátane Netanjahua takéto riešenie odmietajú.
Eisenkot zároveň odsúdil zintenzívňujúce sa násilie izraelských osadníkov voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu. Projekt výstavby osady E1 - ktorá má podľa jej zástancov zabrániť vzniku palestínskeho štátu - označuje Eisenkot za chybu, za ktorú Izrael platí na medzinárodnej scéne.
„Spomínam si, že samotný Netanjahu bol dlho proti tomu (plánu), ale pod tlakom koalície ustúpil a schválil to,“ uviedol.
Okrem toho kritizoval aj súčasnú vládu, najmä krajne pravicových ministrov Itamara Ben Gvira a Becalela Smotriča, za to, že izraelské obranné zložky strácajú kontrolu nad Západným brehom Jordánu tvárou v tvár takmer každodennému násiliu osadníkov voči Palestínčanom.
Konanie spomínaných ministrov, spolu s incidentmi násilia izraelských osadníkov, podľa neho spôsobujú, že Izrael stráca medzinárodnú legitimitu a ohrozuje celé osadnícke hnutie. „Táto dvojica sabotuje národné záujmy Izraela,“ konštatoval.