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Eizenkot a Netanjahu sa nezhodli v otázke iránskej hrozby
Eizenkot v Jeruzaleme označil hrozbu zo strany Iránu za tú najvážnejšiu pre Izrael.
Autor TASR
Tel Aviv 23. novembra (TASR) - Izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot poverený zostavením vlády momentálne nevidí dôvod na to, aby Izrael zaútočil na Irán. Uviedol to v pondelok na tlačovom brífingu v Knesete. Úradujúci premiér Benjamin Netanjahu v reakcii varoval pred zľahčovaním hrozieb, ktorým je Izrael vystavený. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Eizenkot v Jeruzaleme označil hrozbu zo strany Iránu za tú najvážnejšiu pre Izrael. "Avšak v tejto chvíli nevidím žiadnu priamu a bezprostrednú hrozbu, ktorá by si vyžadovala prijatie opatrení ešte pred zostavením vlády,“ vyhlásil šéf strany Jašar a bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády.
Izrael podľa Netanjahua v súčasnosti čelí „bezprostredným, nebezpečným a závažným hrozbám“ a každý, kto ich bagatelizuje, tak podľa jeho slov robí z politických pohnútok. V parlamente opätovne vyzval na zostavenie vlády národnej jednoty, ktorá je podľa neho potrebná na zaistenie bezpečnosti Izraela.
V súvislosti s rokovaniami o vytvorení koaličnej vlády Eizenkot povedal, že jeho strana sa snaží o dosiahnutie „skutočnej jednoty, nie politickej dohody“. Vylúčil však robenie kompromisov v otázkach „zriadenia vyšetrovacej komisie k útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, všeobecnej vojenskej služby, zmeny bezpečnostnej situácie a obrany demokracie“.
Eizenkot má čas na zloženie vlády do 6. decembra s možným predĺžením o 14 dní. Môže vytvoriť kabinet s ultraortodoxnými stranami alebo s Netanjahuovou konzervatívnou stranou Likud. Odmieta však, aby Netanjahu ostal premiérom. S ultraortodoxnými stranami sa zas nezhoduje v zavedení povinnej vojenskej služby pre členov ich komunity. V piatok Eizenkot naznačil, že je otvorený vzniku menšinovej vlády s podporou arabských strán.
Vyjednávači strán Jašar a Likud budú v pondelok večer viesť tretie kolo rokovaní. V nedeľu predstavili svoje pozície k viacerým zásadným otázkam. Významný prelom ale podľa AFP zatiaľ nie je na obzore.
Eizenkot v Jeruzaleme označil hrozbu zo strany Iránu za tú najvážnejšiu pre Izrael. "Avšak v tejto chvíli nevidím žiadnu priamu a bezprostrednú hrozbu, ktorá by si vyžadovala prijatie opatrení ešte pred zostavením vlády,“ vyhlásil šéf strany Jašar a bývalý náčelník generálneho štábu izraelskej armády.
Izrael podľa Netanjahua v súčasnosti čelí „bezprostredným, nebezpečným a závažným hrozbám“ a každý, kto ich bagatelizuje, tak podľa jeho slov robí z politických pohnútok. V parlamente opätovne vyzval na zostavenie vlády národnej jednoty, ktorá je podľa neho potrebná na zaistenie bezpečnosti Izraela.
V súvislosti s rokovaniami o vytvorení koaličnej vlády Eizenkot povedal, že jeho strana sa snaží o dosiahnutie „skutočnej jednoty, nie politickej dohody“. Vylúčil však robenie kompromisov v otázkach „zriadenia vyšetrovacej komisie k útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, všeobecnej vojenskej služby, zmeny bezpečnostnej situácie a obrany demokracie“.
Eizenkot má čas na zloženie vlády do 6. decembra s možným predĺžením o 14 dní. Môže vytvoriť kabinet s ultraortodoxnými stranami alebo s Netanjahuovou konzervatívnou stranou Likud. Odmieta však, aby Netanjahu ostal premiérom. S ultraortodoxnými stranami sa zas nezhoduje v zavedení povinnej vojenskej služby pre členov ich komunity. V piatok Eizenkot naznačil, že je otvorený vzniku menšinovej vlády s podporou arabských strán.
Vyjednávači strán Jašar a Likud budú v pondelok večer viesť tretie kolo rokovaní. V nedeľu predstavili svoje pozície k viacerým zásadným otázkam. Významný prelom ale podľa AFP zatiaľ nie je na obzore.