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Eizenkot chce ako premiér prehĺbiť partnerstvo USA a Izraela
Izraelský premiér opätovne vyhlásil, že do volieb zasahovali zahraniční aktéri v prospech arabských strán.
Autor TASR
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Jeruzalem 4. novembra (TASR) - Líder izraelského opozičného bloku Gadi Eizenkot posilní spoluprácu so Spojenými štátmi, ak sa stane premiérom. S prezidentom Donaldom Trumpom tiež bude pracovať na stabilizácii Blízkeho východu, TASR o tom píše podľa stredajšej agentúry AFP.
„Pod mojím vedením obnovíme a prehĺbime toto partnerstvo a posilníme nadstranícke základy, na ktorých už dlho stojí,“ povedal Eizenkot. Teší sa na spoluprácu s Trumpom s cieľom „presadzovať spoločné bezpečnostné záujmy, posilniť regionálnu stabilitu a otvoriť nové možnosti prosperity pre národy Blízkeho východu“.
Minulotýždňové voľby v Izraeli nemajú jasného víťaza, keďže ani táboru premiéra Benjamina Netanjahua, ani bloku jeho rivala Eizenkota sa nepodarilo získať väčšinu 61 mandátov v 120-člennom Knesete.
O novej vláde preto pravdepodobne rozhodne podpora arabských strán, ktoré už uviedli, že podporia vládu bez Netanjahua. Eizenkotov blok by si tak mohol zaistiť väčšinu v parlamente. Jedna z dvoch arabských parlamentných strán Raam v Knesete obsadí osem kresiel a v stredu uviedla, že na post premiéra odporučí Eizenkota. Medzi židovskými stranami však nie je zhoda v otázke, či nadviazať spojenectvo s arabskými politickými subjektami.
Arabi tvoria asi 18 percent oprávnených voličov v Izraeli a teraz sa ich účasť pohybovala na rekordnej úrovni 77–80 percent. Oficiálne najvyššiu účasť za posledných 30 rokov dosiahli 79,3 percenta v roku 1996. To je výrazne viac ako v roku 2022 (53,2 percenta).
Netanjahu v stredu vyhlásil, že vláda, ktorá sa bude spoliehať na hlasy arabských strán, nebude schopná postaviť sa proti radikálnemu islamu a rozdelí izraelskú spoločnosť. „Takáto vláda nielenže nedokáže bojovať proti našim nepriateľom, ale jednoducho nás rozdelí zvnútra. Ide tu o samotné naše prežitie,“ deklaroval a vyzval na zriadenie širokej vlády národnej jednoty.
Izraelský premiér opätovne vyhlásil, že do volieb zasahovali zahraniční aktéri v prospech arabských strán. Netanjahuova strana Likud už predtým vyhlásila, že voľby boli zmanipulované a neúspešne sa pokúsila odložiť potvrdenie výsledkov hlasovania. Volebné orgány uviedli, že voľby prebehli riadne a že výsledky sú platné.
„Pod mojím vedením obnovíme a prehĺbime toto partnerstvo a posilníme nadstranícke základy, na ktorých už dlho stojí,“ povedal Eizenkot. Teší sa na spoluprácu s Trumpom s cieľom „presadzovať spoločné bezpečnostné záujmy, posilniť regionálnu stabilitu a otvoriť nové možnosti prosperity pre národy Blízkeho východu“.
Minulotýždňové voľby v Izraeli nemajú jasného víťaza, keďže ani táboru premiéra Benjamina Netanjahua, ani bloku jeho rivala Eizenkota sa nepodarilo získať väčšinu 61 mandátov v 120-člennom Knesete.
O novej vláde preto pravdepodobne rozhodne podpora arabských strán, ktoré už uviedli, že podporia vládu bez Netanjahua. Eizenkotov blok by si tak mohol zaistiť väčšinu v parlamente. Jedna z dvoch arabských parlamentných strán Raam v Knesete obsadí osem kresiel a v stredu uviedla, že na post premiéra odporučí Eizenkota. Medzi židovskými stranami však nie je zhoda v otázke, či nadviazať spojenectvo s arabskými politickými subjektami.
Arabi tvoria asi 18 percent oprávnených voličov v Izraeli a teraz sa ich účasť pohybovala na rekordnej úrovni 77–80 percent. Oficiálne najvyššiu účasť za posledných 30 rokov dosiahli 79,3 percenta v roku 1996. To je výrazne viac ako v roku 2022 (53,2 percenta).
Netanjahu v stredu vyhlásil, že vláda, ktorá sa bude spoliehať na hlasy arabských strán, nebude schopná postaviť sa proti radikálnemu islamu a rozdelí izraelskú spoločnosť. „Takáto vláda nielenže nedokáže bojovať proti našim nepriateľom, ale jednoducho nás rozdelí zvnútra. Ide tu o samotné naše prežitie,“ deklaroval a vyzval na zriadenie širokej vlády národnej jednoty.
Izraelský premiér opätovne vyhlásil, že do volieb zasahovali zahraniční aktéri v prospech arabských strán. Netanjahuova strana Likud už predtým vyhlásila, že voľby boli zmanipulované a neúspešne sa pokúsila odložiť potvrdenie výsledkov hlasovania. Volebné orgány uviedli, že voľby prebehli riadne a že výsledky sú platné.