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Eizenkot chce dať vyšetriť zlyhania a obmedziť mandát premiéra
Jedným z nich je aj návrh na časové obmedzenie výkonu funkcie izraelského premiéra.
Autor TASR
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Tel Aviv 10. novembra (TASR) -Izraelská centristická strana Jašar, ktorú vedie Gadi Eizenkot, predložila na ustanovujúcom zasadnutí izraelského parlamentu návrh zákona o zriadení štátnej vyšetrovacej komisie, ktorá by preskúmala útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 a zlyhania, čo mu predchádzali. V utorok o tom informoval spravodajský portál Ynet a agentúra AFP, píše TASR.
Jašar spolu s ďalšími parlamentnými stranami predložil na ustanovujúcom zasadnutí Knesetu balík legislatívnych návrhov, ktorými chce zvrátiť viaceré zmeny presadené odchádzajúcou vládou premiéra Benjamina Netanjahua.
Jedným z nich je aj návrh na časové obmedzenie výkonu funkcie izraelského premiéra. Strana chce zrušiť aj zmeny týkajúce sa právomocí a postavenia generálneho prokurátora vrátane pravidiel upravujúcich jeho právne stanoviská, zastupovanie vlády a dohľad nad jej činnosťou. Navrhuje tiež zvrátiť zmeny zákonov prijatých v rámci reformy súdnictva.
Ďalšie návrhy sa zameriavajú na legislatívu o reforme médií a pravidlá, podľa ktorých možno premiéra vyhlásiť za nespôsobilého vykonávať funkciu.
Súčasťou balíka je aj zrušenie 45. dodatku k policajnému nariadeniu, ktorý upravuje vzťah medzi políciou a ministrom zodpovedným za jej činnosť.
Pri útoku zo 7. októbra 2023 ozbrojenci Hamasu prenikli z Pásma Gazy na juh Izraela a zaútočili tam na obce a vojenské základne. Zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších 251 ľudí palestínske komandá uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Otázka vyšetrovania zlyhaní, ktoré útoku predchádzali a sprevádzali ho, je v Izraeli stále významným politickým sporom.
Líder strany Jašar dostal v nedeľu 8. novembra od prezidenta Jicchaka Herzoga poverenie na zostavenie novej vlády. Eizenkot má na to 28 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 14 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident môže vybrať iného kandidáta, ktorý bude mať tiež 28 dní na vytvorenie vládnej koalície. Ak nebude úspešný ani druhý pokus, skupina 61 poslancov môže požiadať prezidenta, aby vybral tretieho kandidáta. Ak sa to nepodarí do 14 dní, parlament sa rozpustí a uskutočnia sa nové voľby.
Jašar spolu s ďalšími parlamentnými stranami predložil na ustanovujúcom zasadnutí Knesetu balík legislatívnych návrhov, ktorými chce zvrátiť viaceré zmeny presadené odchádzajúcou vládou premiéra Benjamina Netanjahua.
Jedným z nich je aj návrh na časové obmedzenie výkonu funkcie izraelského premiéra. Strana chce zrušiť aj zmeny týkajúce sa právomocí a postavenia generálneho prokurátora vrátane pravidiel upravujúcich jeho právne stanoviská, zastupovanie vlády a dohľad nad jej činnosťou. Navrhuje tiež zvrátiť zmeny zákonov prijatých v rámci reformy súdnictva.
Ďalšie návrhy sa zameriavajú na legislatívu o reforme médií a pravidlá, podľa ktorých možno premiéra vyhlásiť za nespôsobilého vykonávať funkciu.
Súčasťou balíka je aj zrušenie 45. dodatku k policajnému nariadeniu, ktorý upravuje vzťah medzi políciou a ministrom zodpovedným za jej činnosť.
Pri útoku zo 7. októbra 2023 ozbrojenci Hamasu prenikli z Pásma Gazy na juh Izraela a zaútočili tam na obce a vojenské základne. Zahynulo vyše 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších 251 ľudí palestínske komandá uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Otázka vyšetrovania zlyhaní, ktoré útoku predchádzali a sprevádzali ho, je v Izraeli stále významným politickým sporom.
Líder strany Jašar dostal v nedeľu 8. novembra od prezidenta Jicchaka Herzoga poverenie na zostavenie novej vlády. Eizenkot má na to 28 dní s možnosťou predĺženia o ďalších 14 dní. Ak sa mu to nepodarí, prezident môže vybrať iného kandidáta, ktorý bude mať tiež 28 dní na vytvorenie vládnej koalície. Ak nebude úspešný ani druhý pokus, skupina 61 poslancov môže požiadať prezidenta, aby vybral tretieho kandidáta. Ak sa to nepodarí do 14 dní, parlament sa rozpustí a uskutočnia sa nové voľby.