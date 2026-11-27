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Eizenkot obvinil Netanjahuovu stranu z naťahovania koaličných rokovaní
Eizenkotova strana sa už v uplynulých dňoch dohodla na vytvorení koalície s dvoma ďalšími stranami – ľavicovými Demokratmi a pravicovou stranou Izrael, náš domov (Israel bejtejnu).
Autor TASR
Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Predseda izraelskej centristickej strany Jašar Gadi Eizenkot plánuje zostaviť novú vládu v priebehu ôsmich dní, ktoré mu zostávajú z mandátu na jej vytvorenie. Podľa denníka The Times of Israel (TOI) tým naznačil, že chce dodržať stanovenú lehotu a nepožiada prezidenta Jicchaka Herzoga o jej predĺženie.
Eizenkotova strana sa už v uplynulých dňoch dohodla na vytvorení koalície s dvoma ďalšími stranami – ľavicovými Demokratmi a pravicovou stranou Izrael, náš domov (Israel bejtejnu). Spoločne však disponujú len 36 poslaneckými mandátmi, čo je výrazne menej než 61 potrebných na získanie parlamentnej väčšiny. Októbrové voľby v Izraeli totiž nepriniesli jasnú väčšinu ani jednému z politických blokov.
Eizenkot v piatok vo vyhlásení obvinil stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua z úmyselného naťahovania koaličných rokovaní s cieľom nechať vypršať jeho mandát, rozdeliť jeho politický blok a vynútiť si opakovanie parlamentných volieb v Izraeli.
Likud podľa Eizenkota na rokovaniach predložil „najhoršiu“ možnú podobu vlády národnej jednoty – „tú istú vládu, tých istých partnerov, bez akejkoľvek zmeny a bez zákona o odvode“ ultraortodoxných židov do armády.
„Nemienim sa podieľať na takejto fraške,“ vyhlásil Eizenkot. Dodal, že dvere na rokovania zostávajú otvorené, ak bude Likud ochotný pristúpiť na „serióznu diskusiu a partnerstvo založené na kompromisoch“. Zároveň zdôraznil, že sa neusiluje o vládnu funkciu za cenu ústupkov zo svojich zásad.
Likud naopak obvinil Eizenkota zo snahy zostaviť „nebezpečnú ľavicovú vládu“, zároveň však uviedol, že zostáva otvorený rokovaniam o vláde národnej jednoty.
Opozičný líder v piatok uviedol, že má v úmysle využiť celý mandát, ktorý dostal od prezidenta na zostavenie vlády. „Zostáva osem dní a počas tohto času ju plánujem vytvoriť,“ doplnil. Podľa zákona má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Prezident môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 14 dní.
Eizenkot zároveň prisľúbil, že sa bude usilovať o rozšírenie prípadnej vlády o ďalších politických aktérov, ktorí chcú vrátiť Izrael „na správnu cestu a k stabilite a aby bol znova bezpečným prístavom“.
Eizenkotova strana sa už v uplynulých dňoch dohodla na vytvorení koalície s dvoma ďalšími stranami – ľavicovými Demokratmi a pravicovou stranou Izrael, náš domov (Israel bejtejnu). Spoločne však disponujú len 36 poslaneckými mandátmi, čo je výrazne menej než 61 potrebných na získanie parlamentnej väčšiny. Októbrové voľby v Izraeli totiž nepriniesli jasnú väčšinu ani jednému z politických blokov.
Eizenkot v piatok vo vyhlásení obvinil stranu Likud premiéra Benjamina Netanjahua z úmyselného naťahovania koaličných rokovaní s cieľom nechať vypršať jeho mandát, rozdeliť jeho politický blok a vynútiť si opakovanie parlamentných volieb v Izraeli.
Likud podľa Eizenkota na rokovaniach predložil „najhoršiu“ možnú podobu vlády národnej jednoty – „tú istú vládu, tých istých partnerov, bez akejkoľvek zmeny a bez zákona o odvode“ ultraortodoxných židov do armády.
„Nemienim sa podieľať na takejto fraške,“ vyhlásil Eizenkot. Dodal, že dvere na rokovania zostávajú otvorené, ak bude Likud ochotný pristúpiť na „serióznu diskusiu a partnerstvo založené na kompromisoch“. Zároveň zdôraznil, že sa neusiluje o vládnu funkciu za cenu ústupkov zo svojich zásad.
Likud naopak obvinil Eizenkota zo snahy zostaviť „nebezpečnú ľavicovú vládu“, zároveň však uviedol, že zostáva otvorený rokovaniam o vláde národnej jednoty.
Opozičný líder v piatok uviedol, že má v úmysle využiť celý mandát, ktorý dostal od prezidenta na zostavenie vlády. „Zostáva osem dní a počas tohto času ju plánujem vytvoriť,“ doplnil. Podľa zákona má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Prezident môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 14 dní.
Eizenkot zároveň prisľúbil, že sa bude usilovať o rozšírenie prípadnej vlády o ďalších politických aktérov, ktorí chcú vrátiť Izrael „na správnu cestu a k stabilite a aby bol znova bezpečným prístavom“.