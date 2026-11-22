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Eizenkot pozval Netanjahuovu stranu na rokovania o vytvorení koalície
Eizenkotova centristická strana Jašar uviedla, že rokovania sa začnú v nedeľu a predstavujú „skutočný záväzok vytvoriť čo najširšiu možnú vládu“.
Autor TASR
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Tel Aviv 22. novembra (TASR) - Izraelský opozičný líder Gadi Eizenkot, ktorý dostal poverenie zostaviť budúcu vládu, pozval pravicovú stranu Likud úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua na rokovania o novej koalícii. V sobotu to oznámila jeho strana Jašar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Eizenkotova centristická strana Jašar uviedla, že rokovania sa začnú v nedeľu a predstavujú „skutočný záväzok vytvoriť čo najširšiu možnú vládu“.
Pozvánka na koaličné rokovania prišla v čase, keď sa tábor odporcov Netanjahua vedený Eizenkotom nevie zhodnúť, či vytvoriť spojenectvo s ultraortodoxnými stranami, politickými zoskupeniami reprezentujúcimi arabské obyvateľstvo alebo vytvoriť vládu národnej jednoty s blokom súčasného premiéra.
„V snahe zistiť všetky možnosti zostavenia novej vlády poveril predseda strany Jašar Gadi Eizenkot jej vyjednávací tím, aby pozval svojich partnerov zo strany Likud na sériu intenzívnych rokovaní,“ uviedla strana vo vyhlásení.
Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý je významnou osobnosťou Eizenkotovho tábora, v sobotu vyzval na vytvorenie „sionistickej vlády jednoty pod vedením Eizenkota“. Zároveň uviedol, že jeho strana odmietne vstúpiť do vlády s Netanjahuom alebo jeho politickým blokom.
Súčasný premiér intenzívne presadzuje vytvorenie vlády národnej jednoty, ktorá je podľa neho potrebná na zaistenie bezpečnosti Izraela. Eizenkot naznačil, že by bol otvorený vytvoreniu koalície s členmi Likudu, v minulosti však vylúčil, že by pôsobil v kabinete vedenom samotným Netanjahuom.
V piatok opozičný líder prisľúbil, že nedovolí, aby sa rokovania o vytvorení koalície zbytočne naťahovali. Zároveň uviedol, že ak snahy o zostavenie širokej vlády zlyhajú, je pripravený predložiť parlamentu na hlasovanie návrh na menšinovú vládu. Eizenkot má poverenie, ktoré je možné ešte predĺžiť, do budúceho mesiaca.
Eizenkotova centristická strana Jašar uviedla, že rokovania sa začnú v nedeľu a predstavujú „skutočný záväzok vytvoriť čo najširšiu možnú vládu“.
Pozvánka na koaličné rokovania prišla v čase, keď sa tábor odporcov Netanjahua vedený Eizenkotom nevie zhodnúť, či vytvoriť spojenectvo s ultraortodoxnými stranami, politickými zoskupeniami reprezentujúcimi arabské obyvateľstvo alebo vytvoriť vládu národnej jednoty s blokom súčasného premiéra.
„V snahe zistiť všetky možnosti zostavenia novej vlády poveril predseda strany Jašar Gadi Eizenkot jej vyjednávací tím, aby pozval svojich partnerov zo strany Likud na sériu intenzívnych rokovaní,“ uviedla strana vo vyhlásení.
Bývalý premiér Naftali Bennett, ktorý je významnou osobnosťou Eizenkotovho tábora, v sobotu vyzval na vytvorenie „sionistickej vlády jednoty pod vedením Eizenkota“. Zároveň uviedol, že jeho strana odmietne vstúpiť do vlády s Netanjahuom alebo jeho politickým blokom.
Súčasný premiér intenzívne presadzuje vytvorenie vlády národnej jednoty, ktorá je podľa neho potrebná na zaistenie bezpečnosti Izraela. Eizenkot naznačil, že by bol otvorený vytvoreniu koalície s členmi Likudu, v minulosti však vylúčil, že by pôsobil v kabinete vedenom samotným Netanjahuom.
V piatok opozičný líder prisľúbil, že nedovolí, aby sa rokovania o vytvorení koalície zbytočne naťahovali. Zároveň uviedol, že ak snahy o zostavenie širokej vlády zlyhajú, je pripravený predložiť parlamentu na hlasovanie návrh na menšinovú vládu. Eizenkot má poverenie, ktoré je možné ešte predĺžiť, do budúceho mesiaca.