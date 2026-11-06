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Eizenkot: V koaličných rokovaniach bol dosiahnutý výrazný pokrok
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov.
Autor TASR
Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Kandidát opozičných strán na izraelského premiéra Gadi Eizenkot v piatok vyhlásil, že pri zostavovaní novej vlády bol dosiahnutý výrazný pokrok. Očakáva, že prezident Jicchak Herozog ho v nedeľu oficiálne poverí vytvorením novej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Dosiahli sme významný pokrok a prelomové výsledky, a to nenápadne a skromne, pričom stále sa toho veľa deje v zákulisí,“ napísal Eizenkot na sieti X.
O pokroku v rokovaniach v piatok informoval aj predseda ľavicovej opozičnej strany Demokrati Jair Golan. „Som optimistickejší, ako som bol v stredu ráno po zverejnení výsledkov volieb,“ uviedol.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak môže závisieť od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov. Eizenkota vo štvrtok arabské strany Spoločná kandidátka a Raam prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra.
Spojenectvo s arabskými stranami však odmieta jeden z potenciálnych koaličných partnerov. Avigdor Lieberman zo strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) v piatok vyhlásil, že naďalej odmieta spoluprácu s arabskými stranami a napriek svojim dlhoročným sľubom vyhlásil, že je pripravený spolupracovať s ultraortodoxnými židovskými subjektmi. Urobiť kompromis je ochotný pri zákone, ktorý by nariadil odvod ultraortodoxných mužov do ozbrojených síl.
„Je mi to ľúto a viem, že to mrzí aj mnohých iných. Vzhľadom na celý rad výziev, ktorým dnes čelíme, však národný záujem Izraelského štátu a židovského národa musí mať prednosť pred všetkými ostatnými hľadiskami,“ povedal Lieberman, ktorý počas predvolebnej kampane ostro kritizoval ultraortodoxných židov za „vyhýbanie sa vojenskej službe“.
Ultraortodoxný poslanec Jaakov Ašer zo strany Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ) rozhodnutie Liebermana privítal. „Je povzbudivé vidieť, akú flexibilitu prejavujú všetci politickí aktéri v otázke povinnej vojenskej služby,“ povedal. UTJ spolu s ďalšou ultraortodoxnou stranou Šas majú 13 poslancov. Vláda doterajšej opozície by s ich podporou mala tesnú väčšinu.
Vojenská služba pre ultraortodoxných židov bola jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Ultraortodoxné politické strany chcú zachovať výnimku, ktorá umožňuje ultraortodoxným mužom študujúcim v ješivách vyhnúť sa vojenskej službe. Zachovanie tejto výnimky podporuje aj vládna strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua a jej krajne pravicoví koaliční partneri.
Eizenkot v piatok vyhlásil, že naďalej podporuje „povinnú službu pre všetkých“, avšak mohla byť mať aj formu civilnej práce, čo by otvorilo cestu k integrácii ultraortodoxných židov. Vyzval politické strany, aby sa k nemu pridali „teraz alebo neskôr“ – čím podľa AFP naznačil, že by mohol najskôr zostaviť menšinovú vládu, ku ktorej by sa neskôr pripojili ďalšie strany.
„Dosiahli sme významný pokrok a prelomové výsledky, a to nenápadne a skromne, pričom stále sa toho veľa deje v zákulisí,“ napísal Eizenkot na sieti X.
O pokroku v rokovaniach v piatok informoval aj predseda ľavicovej opozičnej strany Demokrati Jair Golan. „Som optimistickejší, ako som bol v stredu ráno po zverejnení výsledkov volieb,“ uviedol.
Vo voľbách minulý týždeň získal Netanjahuov vládny blok 53 kresiel, Eizenkotov opozičný blok má 48 poslancov. V oboch prípadoch to v 120-člennom Knesete nestačí na sformovanie vlády s nadpolovičnou väčšinou. Vznik nového kabinetu tak môže závisieť od podpory arabských strán, ktoré si zabezpečili bezprecedentných 19 mandátov. Eizenkota vo štvrtok arabské strany Spoločná kandidátka a Raam prezidentovi odporučili ako kandidáta na premiéra.
Spojenectvo s arabskými stranami však odmieta jeden z potenciálnych koaličných partnerov. Avigdor Lieberman zo strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) v piatok vyhlásil, že naďalej odmieta spoluprácu s arabskými stranami a napriek svojim dlhoročným sľubom vyhlásil, že je pripravený spolupracovať s ultraortodoxnými židovskými subjektmi. Urobiť kompromis je ochotný pri zákone, ktorý by nariadil odvod ultraortodoxných mužov do ozbrojených síl.
„Je mi to ľúto a viem, že to mrzí aj mnohých iných. Vzhľadom na celý rad výziev, ktorým dnes čelíme, však národný záujem Izraelského štátu a židovského národa musí mať prednosť pred všetkými ostatnými hľadiskami,“ povedal Lieberman, ktorý počas predvolebnej kampane ostro kritizoval ultraortodoxných židov za „vyhýbanie sa vojenskej službe“.
Ultraortodoxný poslanec Jaakov Ašer zo strany Zjednotený judaizmus Tóry (UTJ) rozhodnutie Liebermana privítal. „Je povzbudivé vidieť, akú flexibilitu prejavujú všetci politickí aktéri v otázke povinnej vojenskej služby,“ povedal. UTJ spolu s ďalšou ultraortodoxnou stranou Šas majú 13 poslancov. Vláda doterajšej opozície by s ich podporou mala tesnú väčšinu.
Vojenská služba pre ultraortodoxných židov bola jednou z hlavných tém predvolebnej kampane. Ultraortodoxné politické strany chcú zachovať výnimku, ktorá umožňuje ultraortodoxným mužom študujúcim v ješivách vyhnúť sa vojenskej službe. Zachovanie tejto výnimky podporuje aj vládna strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua a jej krajne pravicoví koaliční partneri.
Eizenkot v piatok vyhlásil, že naďalej podporuje „povinnú službu pre všetkých“, avšak mohla byť mať aj formu civilnej práce, čo by otvorilo cestu k integrácii ultraortodoxných židov. Vyzval politické strany, aby sa k nemu pridali „teraz alebo neskôr“ – čím podľa AFP naznačil, že by mohol najskôr zostaviť menšinovú vládu, ku ktorej by sa neskôr pripojili ďalšie strany.