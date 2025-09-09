< sekcia Zahraničie
EK a EP dosiahli predbežnú dohodu o zlepšení spolupráce
Brusel 9. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Európsky parlament (EP) v utorok dosiahli predbežnú zhodu na aktualizácii rámcovej dohody o vzájomných vzťahoch, informuje TASR.
Dohoda má zlepšiť komunikáciu, zvýšiť dôveru, transparentnosť a podporiť dialóg medzi oboma inštitúciami. Odobriť ju musia ešte europoslanci a kolégium komisárov.
Za EK viedol rokovania slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. „Dnešná predbežná dohoda... je jasným a včasným signálom nášho spoločného cieľa pracovať efektívnejšie a v skutočnej jednote. Budem naďalej spolupracovať s EP – a v plnej transparentnosti s Radou – aby sa táto dohoda premenila na trvalú spoluprácu, ktorá prinesie jednotu nielen v slovách, ale aj v činoch,“ vyhlásil. Za EP rokovania viedli nemeckí europoslanci Bernd Lange a Sven Simon.
Podľa tlačového vyhlásenia by mal EP získať lepší prístup k informáciám o nezáväzných medzinárodných dohodách a eurokomisári sa majú častejšie zapájať do plenárnych debát a zasadnutí výborov. EK naopak získala záväzok vyššej účasti europoslancov počas rozpráv v pléne.
EK ma poskytovať podrobnejšie odôvodnenia pri využívaní mimoriadnej legislatívy, keď obíde EP, a lepšie informovať o zmenách svojich legislatívnych plánov.
Dohoda prichádza po mesiacoch napätých vzťahov medzi oboma inštitúciami, ktoré vyvolalo napríklad rozhodnutie EK obísť europoslancov pri zriadení nového nástroja na obranné pôžičky SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur.
Členské štáty v Rade EÚ zostávajú opatrné, napísal portál Euractiv.com. Už v novembri minulého roka veľvyslanci členských krajín vyjadrili šéfke EK Ursule von der Leyenovej a predsedníčke EP Roberte Metsolovej „silné výhrady“ k dohode. Obávajú sa narušenia inštitucionálnej rovnováhy a prekročenia rámca zmlúv EÚ, najmä pokiaľ ide o väčší prístup poslancov k informáciám o medzinárodných dohodách a povinnosť EK zdôvodňovať obchádzanie europoslancov.
