EK: Ak Poľsko nezruší justičné reformy, nedostane peniaze na obnovu

Varšava 30. októbra (TASR) - Poľsko nedostane peniaze z európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z pandémie nového koronavírusu, ak nezruší sporné justičné reformy, ktoré podľa EÚ oslabujú nezávislosť tamojšieho súdnictva. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v rozhovore pre sobotňajšie vydanie novín Augsburger Allgemeine.



Varšava by mala z fondu obnovy dostať približne 58 miliárd eur v podobe grantov a úverov, ktoré chce využiť napríklad na modernizáciu cestnej infraštruktúry, škôl a nemocníc. Poľský premiér Mateusz Morawiecki tento týždeň varoval pred razantnou reakciou zo strany Varšavy, ak sa EÚ pokúsi Poľsku zablokovať financie z fondu obnovy.



Von der Leyenová v sobotňajšom rozhovore zopakovala, že pre čerpanie prostriedkov z tohto fondu boli stanovené jasné podmienky pre všetky členské štáty Únie.



"Tieto investície sú k dispozícii len v prípade realizácie reforiem, a tie sú špecifikované v konkrétnych odporúčaniach pre každú krajinu," uviedla šéfka EK. "V prípade Poľska už roky platí reformná požiadavka na obnovenie nezávislosti súdnictva".



Dlhodobý spor medzi Varšavou a Bruselom sa v súčasnosti sústreďuje hlavne na fungovanie tzv. disciplinárnej komory poľského Najvyššieho súdu, ktorá má právomoc dohliadať na činnosť sudcov, rušiť ich imunitu, znižovať im platy a začať voči nim disciplinárne konania. Podľa EÚ tento orgán narúša nezávislosť a nestrannosť sudcov, a tým aj európske právo.



Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu v stredu rozhodol, že Poľsko musí platiť denné penále vo výške milión eur, pokým nepozastaví platnosť zákonov umožňujúcich fungovanie disciplinárnej komory. Podľa kritikov je činnosť tohto orgánu, ktorý v vznikol v roku 2017, spolitizovaná v prospech poľskej vládnucej garnitúry. Varšava tvrdí, že disciplinárna komora má spolu s ďalšími súdnymi reformami uľahčiť boj proti korupcii a reliktom komunizmu v justícii.