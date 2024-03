EK bude spolupracovať s Bulharskom a Rumunskom pri ochrane hraníc

Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spolu s Bulharskom a Rumunskom spúšťa dva rámce spolupráce v oblasti riadenia hraníc a migrácie. Pre obe krajiny to znamená potvrdenie záruk, že pomáhajú pri posilnení schengenského priestoru, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že rámce spolupráce vychádzajú z úspešnej implementácie pilotných projektov v oblasti azylových a návratových konaní, ktoré sa začali v marci 2023.



Tieto dve krajiny podľa EK dali nový impulz spoločnému úsiliu pri riadení vonkajších hraníc a migrácii. Prostredníctvom rámcov spolupráce, ktoré boli v pondelok dohodnuté, budú prispievať k spoločnému úsiliu riešiť bezpečnosť EÚ na vonkajších hraniciach a migračné výzvy.



Dôraz sa bude klásť najmä na podporu posilnených opatrení v oblasti riadenia hraníc, azylu a prijímania, systému návratov a posilnenej policajnej spolupráce v schengenskom priestore, ako aj na prípravy na implementáciu Nového paktu o migrácii a azyle v Bulharsku a Rumunsku.



Členské štáty EÚ vlani v decembri jednomyseľne schválili pričlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru vo vzduchu a na mori od 31. marca 2024.



Nové rámce spolupráce zohľadňujú, že schengenské pravidlá budú v týchto krajinách plne uplatniteľné a od 31. marca 2024 sa zrušia kontroly na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach. To zahŕňa aj opatrenia na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti policajnej spolupráce s cieľom riešiť cezhraničné výzvy.



Rámce spolupráce budú implementované s podporou eurokomisie a príslušných agentúr EÚ. Aj Bulharsko a Rumunsko budú môcť požiadať o dodatočné financovanie na rozšírenie alebo modernizáciu existujúcich systémov hraničného dozoru, keďže EK v pondelok spustila špecifickú finančnú iniciatívu vo výške 85 miliónov eur s cieľom posilniť vnútroštátne kapacity na vonkajších hraniciach EÚ. Vzťahuje sa to na nákup dopravných prostriedkov s technológiami termovízie; nákupu vybavenia ako sú kamery na detekciu pohybu a termovízne kamery a vývoja alebo modernizácie už existujúcich systémov kontroly.