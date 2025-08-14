< sekcia Zahraničie
EK chce, aby bol 19. balík sankcií proti Rusku prijatý už v septembri
Pred novými reštriktívnymi opatreniami proti Rusku už v pondelok varovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Odmietla akékoľvek ústupky.
Autor TASR
Brusel 14. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) chce, aby bol nový balík sankcií Európskej únie proti Rusku schválený už v septembri. Cieľom má byť pokračovanie v nátlaku na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.
„Dúfame, že ho budeme môcť prijať budúci mesiac... A ako som už povedala, vieme, že sankcie fungujú, a budeme na Rusko naďalej vyvíjať tlak,“ uviedla vo štvrtok na tlačovom brífingu hovorkyňa EK Arianna Podestová. O možnom obsahu 19. sankčného balíka však neposkytla ďalšie podrobnosti.
Pred novými reštriktívnymi opatreniami proti Rusku už v pondelok varovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Odmietla akékoľvek ústupky. „Pokiaľ Rusko nesúhlasí s úplným a bezpodmienečným prímerím, nemali by sme ani diskutovať o akýchkoľvek ústupkoch,“ vyhlásila.
Predchádzajúce sankcie proti Rusku boli zamerané na hospodárstvo, kľúčové odvetvia, vojenské dodávateľské reťazce a jednotlivcov napojených na konflikt na Ukrajine, ktorý trvá už takmer tri a pol roka. Posledný sankčný balík proti Rusku bol schválený 18. júla a cieli na ruský energetický, bankový a vojenský sektor.
Sankcie musia jednomyseľne schváliť všetky členské štáty dvadsaťsedmičky. V minulosti ich prijatie blokovaním občas zdržiavali Maďarsko a Slovensko, pripomína DPA. Nie je preto jasné, či sa plánovaný septembrový termín podarí dodržať.
