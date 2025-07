EK chce podmieniť pomoc Afrike spoluprácou pri znižovaní migrácie

Brusel 9. júla (TASR) - Africké krajiny budú musieť spolupracovať v obmedzovaní odchodu migrantov do Európskej únie, ak chcú naďalej čerpať rozvojovú pomoc z Únie. Vyplýva to z návrhu rozpočtového plánu po roku 2027, ktorý má Európska komisia (EK) predstaviť budúcu stredu. EK plánuje aj ďalšie výrazné zmeny v rámci zahraničnej pomoci, informuje TASR s odvolaním sa na portál Politico.



Plán počíta s prepojením finančnej pomoci EÚ pre chudobnejšie krajiny na ich konkrétne výsledky v oblasti obmedzovania migrácie smerom do Únie. Odráža to sprísňovanie únijnej politiky v oblasti migrácie po posilnení krajne pravicových strán v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu. Nová stratégia sa približuje k postupom USA a Británie, ktoré využívajú zahraničnú pomoc ako páku na presadenie svojich domácich priorít, poznamenalo Politico.



V dokumente sa píše, že EK môže zvážiť zníženie financií pre chudobnejšie štáty, ktoré nebudú spolupracovať na znižovaní migračných tokov. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tým podľa portálu vychádza v ústrety požiadavkám Európskej ľudovej strany (EPP) a viacerých členských štátov vrátane Talianska a Dánska.



„Je potrebná väčšia súdržnosť medzi migračnou, azylovou a vonkajšou politikou, aby únijná pomoc partnerom pomáhala efektívnejšie zvládať migráciu,“ píše sa v návrhu, ktorý videl portál Politico.



Aby sa tieto nápady mohli realizovať, von der Leyenová bude musieť presvedčiť skeptikov z ľavicovo orientovaných socialistov a demokratov či zelených, ktorých podpora je potrebná na schválenie nového sedemročného rozpočtu v europarlamente. Išlo by však o veľkú zmenu oproti súčasnému modelu pomoci EÚ, ktorý je vo veľkej miere bez podmienok.



EK tiež navrhuje zlúčiť viaceré programy zahraničnej pomoci do jedného Globálneho fondu Európy. Ten by mal byť rozdelený na geografické regióny Európa, Blízky východ, severná Afrika a Perzský záliv, subsaharská Afrika, Ázia a Tichomorie, Ameriku a Karibik a na celosvetové aktivity.



Konkrétne sumy pre jednotlivé regióny budú zverejnené interne len niekoľko hodín pred oznámením rozpočtového návrhu.



Financie na povojnovú obnovu Ukrajiny by nemali byť súčasťou tohto fondu. Dokument naznačuje, že namiesto toho bude existovať samostatný a nešpecifikovaný fond pre obdobie 2028 až 2034. „Tento nástroj má poskytnúť rámec pre pomoc na rýchle zotavenie, obnovu a modernizáciu krajiny,“ uvádza sa v dokumente.