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EK chce podporiť Španielsko pri riešení migračnej krízy v Ceute
Komisia zároveň informovala, že eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner je v kontakte so španielskym ministrom vnútra Fernandom Grande-Marlaskom.
Autor TASR
Brusel 30. júla (TASR) - Európska komisia (EK) je pripravená posilniť podporu Španielsku pri zvládaní situácie v jeho severoafrickej enkláve Ceuta prostredníctvom ďalšej finančnej pomoci, technickej podpory a operačných kapacít. Vyplýva to z jej štvrtkového stanoviska pre TASR v reakcii na príchod tisícov migrantov z Maroka.
Komisia zároveň informovala, že eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner je v kontakte so španielskym ministrom vnútra Fernandom Grande-Marlaskom. Brusel podľa svojho vyjadrenia situáciu pozorne sleduje a je v pravidelnom kontakte so španielskymi úradmi.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Zábery z pláže Tarajal zachytávali prevažne Maročanov, ktorí prechádzali cez pobrežné hrádze a po pláži i priľahlých cestách smerovali do mesta.
„Vítame úzku spoluprácu medzi Marokom a Španielskom pri riešení týchto migračných tokov a pri zabezpečovaní rýchleho návratu osôb, ktoré nelegálne vstúpili do Ceuty, v súlade s platnými predpismi,“ podotkla EK.
Maroko označila za kľúčového a dôveryhodného partnera Únie a pripomenula posilnenú spoluprácu v oblasti migrácie, riadenia hraníc a boja proti prevádzačstvu. „V súčasnosti pracujeme na prehĺbení našich vzťahov do podoby komplexného a strategického partnerstva,“ doplnila pre TASR.
EK dodala, že je v úzkom kontakte aj s marockými orgánmi s cieľom zabezpečiť prijatie okamžitých opatrení na zastavenie nebezpečných pokusov o nelegálne prekročenie hranice.
Komisia zároveň informovala, že eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner je v kontakte so španielskym ministrom vnútra Fernandom Grande-Marlaskom. Brusel podľa svojho vyjadrenia situáciu pozorne sleduje a je v pravidelnom kontakte so španielskymi úradmi.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Zábery z pláže Tarajal zachytávali prevažne Maročanov, ktorí prechádzali cez pobrežné hrádze a po pláži i priľahlých cestách smerovali do mesta.
„Vítame úzku spoluprácu medzi Marokom a Španielskom pri riešení týchto migračných tokov a pri zabezpečovaní rýchleho návratu osôb, ktoré nelegálne vstúpili do Ceuty, v súlade s platnými predpismi,“ podotkla EK.
Maroko označila za kľúčového a dôveryhodného partnera Únie a pripomenula posilnenú spoluprácu v oblasti migrácie, riadenia hraníc a boja proti prevádzačstvu. „V súčasnosti pracujeme na prehĺbení našich vzťahov do podoby komplexného a strategického partnerstva,“ doplnila pre TASR.
EK dodala, že je v úzkom kontakte aj s marockými orgánmi s cieľom zabezpečiť prijatie okamžitých opatrení na zastavenie nebezpečných pokusov o nelegálne prekročenie hranice.