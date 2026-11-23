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EK chce pokračovať v spoločnom úsilí v boji proti klimatickým zmenám
Únia zodpovedá za šesť percent globálnych emisií, preto bolo pre ňu dôležité zapojiť do procesu aj krajiny zodpovedné za zvyšných 94 percent emisií, podotkla Itkonenová.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia je sklamaná z neúspechu klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov COP31 v Turecku. Naďalej však chce presadzovať spoločné úsilie krajín pri riešení klimatických zmien. V pondelok to v Bruseli uviedla hovorkyňa Európskej komisie Anna-Kaisa Itkonenová, informuje TASR.
„Pre EÚ je absolútne nevyhnutné, aby spoločné úsilie krajín pokračovalo,“ uviedla Itkonenová na brífingu. Takýto postup podľa nej predstavuje najvhodnejší spôsob riešenia klimatickej krízy.
Klimatická konferencia COP31 sa skončila v nedeľu bez dohody, keďže rokovania stroskotali na spore o fosílne palivá, financovanie, ako aj ďalšie otázky. Zároveň sa stala najdlhším klimatickým summitom v histórii OSN, pričom rokovania sa oproti pôvodnému plánu predĺžili o viac ako 49 hodín. Záverečný návrh dohody odmietlo viacero krajín vrátane EÚ.
Itkonenová označila výsledok rokovaní za hrozný. EÚ sa podľa nej vzhľadom na predložený záverečný návrh dohody v Antalyi musela rozhodnúť, že ho nepodporí a od rokovaní o ňom odstúpi.
Únia zodpovedá za šesť percent globálnych emisií, preto bolo pre ňu dôležité zapojiť do procesu aj krajiny zodpovedné za zvyšných 94 percent emisií, podotkla Itkonenová.
„Pre EÚ je absolútne nevyhnutné, aby spoločné úsilie krajín pokračovalo,“ uviedla Itkonenová na brífingu. Takýto postup podľa nej predstavuje najvhodnejší spôsob riešenia klimatickej krízy.
Klimatická konferencia COP31 sa skončila v nedeľu bez dohody, keďže rokovania stroskotali na spore o fosílne palivá, financovanie, ako aj ďalšie otázky. Zároveň sa stala najdlhším klimatickým summitom v histórii OSN, pričom rokovania sa oproti pôvodnému plánu predĺžili o viac ako 49 hodín. Záverečný návrh dohody odmietlo viacero krajín vrátane EÚ.
Itkonenová označila výsledok rokovaní za hrozný. EÚ sa podľa nej vzhľadom na predložený záverečný návrh dohody v Antalyi musela rozhodnúť, že ho nepodporí a od rokovaní o ňom odstúpi.
Únia zodpovedá za šesť percent globálnych emisií, preto bolo pre ňu dôležité zapojiť do procesu aj krajiny zodpovedné za zvyšných 94 percent emisií, podotkla Itkonenová.