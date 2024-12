EK chce pred 2. kolom volieb v Rumunsku viac sledovať TikTok

Bukurešť 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že bude dôslednejšie monitorovať sociálnu sieť TikTok v súvislosti s prezidentskými voľbami v Rumunsku. Reagovala tak na podozrenia z možného zasahovania do ich priebehu zo strany Ruska. TASR píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.



EK zároveň vyzvala TikTok, aby uchoval údaje, ktoré by sa mohli týkať "systémových rizík" v súvislosti s prevádzkou služby ohľadne volebných procesov a občianskeho diskurzu v EÚ.



Príkaz EK sa týka všetkých národných volieb v EÚ v období od 24. novembra 2024 do 31. marca 2025. V tejto monitorovacej fáze eurokomisia nemá žiadne stanovisko k otázke, či spoločnosť TikTok mohla v Rumunsku porušiť povinnosti vyplývajúce zo Zákona o digitálnych službách (DSA).



Komisia na piatok 6. decembra zvolala zasadnutie Európskej rady pre koordinátorov digitálnych služieb, aby prediskutovali kroky, ktoré sa doteraz v tejto súvislosti podnikli, a tiež ako reagovať na nové indície, že účty z iných členských štátov sa zamerali na voličov z rumunskej diaspóry.



Signatári Kódexu postupov v oblasti dezinformácií zároveň aktivovali systém rýchlej reakcie (RRS) na rumunské voľby. Rumunsko-bulharské centrum (BROD) Európskeho observatória digitálnych médií – ktoré sa tiež podieľa na systéme rýchlej reakcie – monitorovalo rumunský online priestor a identifikovalo viacero dezinformačných naratívov a taktík, ako je porušenie volebného zákona, neoznačenie politického obsahu (aj prostredníctvom influencerov) a podozrenie z koordinovaného neautentického správania.



Hovorca TikToku reagoval, že firma bude naďalej spolupracovať s Európskou komisiou. "Tešíme sa na vyjasnenie skutočností v súvislosti so špekuláciami a nepresnými informáciami, ktorých sme boli svedkami," vyhlásil.



Rumunská Najvyššia rada národnej obrany (CSAT) v stredu odtajnila dokumenty naznačujúce, že víťaz prvého kola prezidentských volieb Calin Georgescu mal na TikToku masívnu podporu koordinovaných účtov, odporúčaných algoritmov a platenej reklamy.



Americké ministerstvo zahraničných vecí medzičasom vyjadrilo znepokojenie z možného priebehu druhého kola prezidentských volieb, ktoré je naplánované na nedeľu. Reagovalo tak na dokumenty CSAT, ktoré podľa amerického ministerstva poukazujú na "agresívne hybridné ruské útoky" počas oboch kôl prezidentských volieb v Rumunsku, ako aj počas minulotýždňových parlamentných volieb.



"Ťažko vybojovaný pokrok Rumunska ukotviť sa v transatlantickom spoločenstve nemôžu zvrátiť zahraniční aktéri snažiaci sa odkloniť zahraničnú politiku Rumunska od jeho západných spojenectiev," píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva.



Takýto zvrat v politickej orientácii Rumunska by podľa Washingtonu negatívne ovplyvnil bezpečnostnú spoluprácu medzi obomi krajinami a prípadné rozhodnutie Bukurešti obmedziť zahraničné investície by odradilo americké firmy od investovania v Rumunsku.



Georgescu sa napriek predvolebným prieskumom, v ktorých dosahoval jednociferné výsledky, stal prekvapivým víťazom prvého kola prezidentských volieb. Tento krajne pravicový samozvaný outsider označuje ruského prezidenta Vladimira Putina za skutočného vodcu a vlastenca a v prípade volebného víťazstva prisľúbil ukončiť rumunskú pomoc Ukrajine.



V nedeľu si v druhom kole volieb zmeria sily s proeurópskou centristkou Elenou Lesconiovou. Z prieskumu spoločnosti AtlasIntel z 2. až 4. decembra vyplýva, že Georgescu má šancu v druhom kole získať 47 percent hlasov, kým jeho súperka iba 43 percent.